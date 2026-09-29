Виготовили бомбу для теракту: подружжя судитимуть у Харкові – прокуратура

Правоохоронці встановили, що у Харкові чоловік та дружина за вказівкою представника РФ змайстрували саморобну бомбу та чекали точних координат для вчинення теракту. Матеріали вже передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні чоловік налагодив зв’язок із російським спецслужбістом і погодився за гроші виконати його завдання. Він одразу залучив свою цивільну дружину.

«Агенти мали створити саморобний вибуховий пристрій і закласти його у визначеному місці на території Харкова. Для цього вони придбали усі необхідні компоненти та засоби. За детальними інструкціями куратора подружжя почало виготовляти бомбу, спорядило його елементами ініціації для дистанційного підриву та зберігало на пральній машині в кухні. Приведення пристрою у дію мало відбутися після отримання точних координат місця вчинення теракту», – розповіли правоохоронці.

Однак довести злочин до кінця не вдалося, на початку квітня фігурантів затримали, кажуть у прокуратурі. Під час обшуку у них вилучили вибухівку, комплектуючі до неї, а також телефон із доказами роботи на ворога.

22-річному чоловіку та 20-річній жінці інкримінують готування до вчинення терористичного акту, незаконне виготовлення вибухових речовин і їх незаконне зберігання.

«Обвинувачені перебувають під вартою. Вони щиро розкаялися та активно сприяли розкриттю кримінального правопорушення», – додали в прокуратурі.