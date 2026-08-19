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Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині

Суспільство 16:00   19.08.2026
Вікторія Яковенко
Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині Фото: Владислав Абдула

12 років у в’язниці проведе російська агентка, яку затримали в лютому 2025 року після вчинення теракту на Харківщині, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Тоді внаслідок вибуху саморобної бомби загинув воїн Національної гвардії, а також неповнолітній агент рф, якого окупанти використали як «кур’єра» для доставки вибухівки», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, фігурантка – безробітна харків’янка, яку російські спецслужбісти завербували через телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

«За інструкціями окупантів жінка виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) з дистанційною активацією та спорядила його металевими гайками для більшої уражаючої дії. У подальшому зловмисниця передала замасковану у спортивній сумці бомбу своєму спільнику – завербованому ворогом 15-річному школяру, який мав на таксі доставити вибухівку до військової частини Нацгвардії. Увесь маршрут юнака куратори з рф відстежували за допомогою GPS-навігації у його смартфоні», – встановили правоохоронці.

Після прибуття «кур’єра» на локацію окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом з неповнолітнім, коли він передавав «посилку» українському воїну, додали в СБУ.

Жінку затримали у неї вдома. Її визнали винною за трьома статтями ККУ: пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою.

«За сукупністю злочинів та з урахуванням співпраці зі слідством та наявності у зловмисниці трьох малолітніх дітей суд призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі», – зазначили в СБУ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 16:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років у в’язниці проведе російська агентка, яку затримали в лютому 2025 року після вчинення теракту на Харківщині, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.".