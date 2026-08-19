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Погибли воин НГУ и агент РФ: приговор соучастнице теракта на Харьковщине

Общество 16:00   19.08.2026
Виктория Яковенко
Погибли воин НГУ и агент РФ: приговор соучастнице теракта на Харьковщине Фото: Владислав Абдула

12 лет в тюрьме проведет российская агент, задержанная в феврале 2025 года после совершения теракта на Харьковщине, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Тогда в результате взрыва самодельной бомбы погиб воин Национальной гвардии, а также несовершеннолетний агент рф, которого оккупанты использовали в качестве «курьера» для доставки взрывчатки», — рассказали в СБУ.

По данным следствия, фигурантка – безработная харьковчанка, которую российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы по поиску «легких заработков».

«По инструкциям оккупантов женщина изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) с дистанционной активацией и снарядила его металлическими гайками для большего впечатляющего действия. Потом злоумышленница передала замаскированную в спортивной сумке бомбу своему сообщнику – завербованному врагом 15-летнему школьнику, который должен был на такси доставить взрывчатку в воинскую часть Нацгвардии. Весь маршрут юноши кураторы из рф отслеживали с помощью GPS-навигации в его смартфоне», — установили правоохранители.

После прибытия «курьера» на локацию оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе с несовершеннолетним, когда он передавал «посылку» украинскому воину, добавили в СБУ.

Женщину задержали у нее дома. Ее признали виновной по трем статьям УКУ: пособничество в террористическом акте, повлекшее гибель людей, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение взрывного устройства.

«По совокупности преступлений и с учетом сотрудничества со следствием и наличия у злоумышленницы трех малолетних детей суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы», — отметили в СБУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 16:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 лет в тюрьме проведет российская агентка, задержанная в феврале 2025 года после совершения теракта на Харьковщине".