Погибли воин НГУ и агент РФ: приговор соучастнице теракта на Харьковщине

12 лет в тюрьме проведет российская агент, задержанная в феврале 2025 года после совершения теракта на Харьковщине, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Тогда в результате взрыва самодельной бомбы погиб воин Национальной гвардии, а также несовершеннолетний агент рф, которого оккупанты использовали в качестве «курьера» для доставки взрывчатки», — рассказали в СБУ.

По данным следствия, фигурантка – безработная харьковчанка, которую российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы по поиску «легких заработков».

«По инструкциям оккупантов женщина изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) с дистанционной активацией и снарядила его металлическими гайками для большего впечатляющего действия. Потом злоумышленница передала замаскированную в спортивной сумке бомбу своему сообщнику – завербованному врагом 15-летнему школьнику, который должен был на такси доставить взрывчатку в воинскую часть Нацгвардии. Весь маршрут юноши кураторы из рф отслеживали с помощью GPS-навигации в его смартфоне», — установили правоохранители.

После прибытия «курьера» на локацию оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе с несовершеннолетним, когда он передавал «посылку» украинскому воину, добавили в СБУ.

Женщину задержали у нее дома. Ее признали виновной по трем статьям УКУ: пособничество в террористическом акте, повлекшее гибель людей, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение взрывного устройства.

«По совокупности преступлений и с учетом сотрудничества со следствием и наличия у злоумышленницы трех малолетних детей суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы», — отметили в СБУ.