Операция «Форест Гамп»: НАБУ разоблачила схему топ-чиновников (видео)

Утром 19 августа в НАБУ заявили: проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая функционировала под руководством действующего и бывшего нардепов с участием чиновников Офиса Президента и других лиц. Позже они опубликовали подробности.

По данным следствия, группа лиц организовала легализацию 150 млн гривен наличными, полученными преступным путем. В НАБУ отмечают, что средства через ряд счетов подставных компаний ввели в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников по делу «Мидас».

В СМИ предполагают, что залог в 150 млн грн, вероятно, касается экс-министра энергетики Германа Галущенко. На записях, опубликованных НАБУ, упоминается имя Герман.

«В состав группы входили – заместитель руководителя ОП, экс-народный депутат, глава правления государственного банка, глава наблюдательного совета государственного банка и другие лица. Для реализации схемы группа лиц использовала госбанк и счета подконтрольных предприятий», – рассказали в НАБУ.

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Правоохранители говорят: в начале июня организаторы, по версии следствия, получили фактический контроль над АО «Сенс Банк», что дало им возможность использовать учреждение в собственных интересах.

Отметим, что утром 19 августа «Суспільне» со ссылкой на источники сообщали, что следственные действия проводят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

В этот же день Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента. Об этом говорится в указе Владимира Зеленского

Также следственные действия проводили дома у народного депутата Вадима Столаря. Это он сам подтвердил в Facebook.

«Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю», — написал он.