Ермаку сообщили о подозрении: в НАБУ и САП рассказали, что ему инкриминируют

Бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку сообщили о подозрении в деле о легализации организованной группой 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Ермак был одним из участников этой группы, сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

По данным следствия, речь идет о строительстве элитного жилого комплекса под Киевом. Деньги, полученные преступным путем, вывели из-под контроля государства и легализовали.

Дело квалифицируют по ч. 3 ст. 209 УКУ (легализация имущества, полученного преступным путем). В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее источники «Украинской правды» информировали, что НАБУ и САП вечером 11 мая проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.

Утром 28 ноября в НАБУ подтвердили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака. Детали обещали рассказать позже. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности главы Офиса президента.