Ермаку сообщили о подозрении: в НАБУ и САП рассказали, что ему инкриминируют
Бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку сообщили о подозрении в деле о легализации организованной группой 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.
Ермак был одним из участников этой группы, сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.
По данным следствия, речь идет о строительстве элитного жилого комплекса под Киевом. Деньги, полученные преступным путем, вывели из-под контроля государства и легализовали.
Дело квалифицируют по ч. 3 ст. 209 УКУ (легализация имущества, полученного преступным путем). В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее источники «Украинской правды» информировали, что НАБУ и САП вечером 11 мая проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.
Утром 28 ноября в НАБУ подтвердили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака. Детали обещали рассказать позже. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности главы Офиса президента.
Читайте также: Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина; Теги: Андрей Ермак, НАБУ, сап;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ермаку сообщили о подозрении: в НАБУ и САП рассказали, что ему инкриминируют», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 21:30;