РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
На прошлой неделе Харьков пережил 20 вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Безопасная ситуация на прошлой неделе показала, что российский террор не знает ни пауз, ни «режима тишины». Даже в дни объявленного РФ «прекращение огня» Харьков подвергся вражеской атаке», — отметил городской голова.
По данным Терехова, под ударом находились Киевский, Холодногорский, Основянский, Новобаварский, Индустриальный, Салтовский и Шевченковский районы.
«Агрессор применял БпЛА типа «Шахед», «Молния», FPV-дроны, а также ракеты. Часть воздушных целей удалось уничтожить нашим Силам обороны, однако даже обломки после перехвата все равно несли угрозу людям и городской инфраструктуре», — пишет мэр.
В результате обстрелов повреждены частные дома, многоэтажки, гаражи, автомобили, торговые киоски, дорожная инфраструктура, контактные сети, коммунальные объекты, территория железной дороги и гражданских предприятий. Также пострадали учебные заведения, системы водоотведения, электросети.
«Пострадал 21 человек, в том числе шесть детей. В большинстве случаев медики фиксировали острую реакцию на стресс, но, к сожалению, были и более тяжелые травмы», – отметил Терехов.
За неделю в Харькове прозвучала 71 воздушная тревога общей продолжительностью 85 часов. Для сравнения: по области этот показатель составил 138 часов.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, режим прекращения огня;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 13:40;