Какое оборудование поможет Харькову пережить следующую зиму, сообщил Терехов

Общество 20:28   07.05.2026
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, как город готовится к следующему отопительному сезону.

По словам городского головы, в Харькове уже очень многое сделано и реализовано. Несмотря на это, горсовет не останавливается на достигнутом.

«Работаем дальше, потому что мы видим, что это единственный выход, как нам пережить зиму. А то, что зима будет тяжелая, мы все прекрасно понимаем. Для нас единственный выход – защитить нашу энергетику. Главное, чтобы мы сделали дифференцированную систему, чтобы мы могли идти в «острова», чтобы мы имели когенерационное, генерирующее оборудование, оборудование для дифференцированной поставки. Работаем. Очень важное сегодня новое оборудование – это Storage, которое будет накапливать электроэнергию, а затем отдавать в сеть», — рассказал Терехов.

  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 20:28;

