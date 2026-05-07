Новости Харькова — главное 7 мая: утро началось с «прилетов»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
О вражеском ударе по Харькову 7 мая проинформировал мэр Игорь Терехов.
По информации городского головы, ВС РФ ударили «Шахедом» по Основянскому району Харькову. Последствия атаки уточняются, добавил Терехов.
Отметим, тревога за ночь звучала пять раз. Ее объявляли в 22:53, 01:48, 02:46, 03:48 и 05:35. Основной угрозой для Харьковщины стали беспилотники, но также враг запускал баллистику и КАБы. По состоянию на 07:20 тревога в Харькове и области продолжается.
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 07:20;