Сегодня 7 мая 2026: какой праздник и день в истории

7 мая 558 года обрушился купол Святой Софии – величественного христианского храма в столице Византийской империи Константинополе. В 1824-м впервые исполнили Девятую симфонию Людвига Ван Бетховена. В 1875-м подписали договор, по которому Япония получила Курильские острова. В 1915-м произошла катастрофа лайнера «Лузитания». В 1920-м 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев. В 1945-м нацистское командование подписало акт о безусловной капитуляции Германии. В 1954-м СССР отказались принять в НАТО. В 1985-м началась антиалкогольная кампания в СССР. В 1996-м состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». В 2016-м в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Мазепе. В 2022-м Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов.

Праздники и памятные даты 7 мая

7 мая в Украине – День города Ивано-Франковск.

В мире – Международный день планетариев и Всемирный день сирот СПИДа.

Первый четверг мая – Всемирный день паролей.

Также сегодня: День осведомленности о ментальном здоровье детей и День осведомленности о раке мочевого пузыря.

7 мая в истории

7 мая 558 года обрушился купол Святой Софии – величественного христианского храма в столице Византийской империи Константинополе. Этот собор был тогда относительно новым – его освятили 27 декабря 537 года. До этого два храма на этом месте сгорели: первый из известных – в 404 году во время народного восстания. Несмотря на такую ​​предысторию, в 532 году император Юстиниан I издал приказ о строительстве нового храма на том же месте. Масштабную и роскошную постройку строили около 10 тысяч рабочих. И некоторое время София была самым большим из храмов христианского мира. Причин обрушения купола обычно называют две: это землетрясения и конструктивные просчеты при строительстве. После землетрясений 553 и 557 годов на куполе появились трещины. И в мае 558-го он рухнул, разрушив амвон, алтарь и киворий. Император Юстиниан приказал срочно восстановить храм. Реставрацию поручили выдающемуся византийскому архитектору Исидору Младшему. Он несколько изменил конструкцию, приподняв стены выше. Также сменили тип купола на ребристый с подвесами и использовали более легкие материалы. Полностью реконструкцию завершили в 562 году.

7 мая 1824 года в Вене впервые исполнили Девятую симфонию Людвига Ван Бетховена. Подробнее.

7 мая 1875 года подписали договор, по которому Япония получила Курильские острова. Подробнее.

7 мая 1915 года произошла катастрофа пассажирского лайнера «Лузитания» — сравнимая по масштабам с крушением «Титаника». Погибли 1198 человек. Подробнее.

7 мая 1920 года 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого накануне отступили оккупационные большевистские войска. Подробнее.

7 мая 1945 года в 2:41 представители немецкого военного командования подписали акт о безусловной капитуляции Германии. Подробнее.

7 мая 1954 года правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО. Подробнее.

7 мая 1985 года в СССР ввели свою версию «сухого закона». В этот день вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Подробнее.

7 мая 1996 года состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Подробнее.

7 мая 2016 года в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе. Подробнее.

7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов. «В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны», — отметили тогда в сводке Генштаба.

Церковный праздник 7 мая

7 мая чтят память мученика Акакия, сотника. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью луна красного цвета, то будет дождь.

Если ночью будет дождь, то сентябрь будет теплым и солнечным.

Если к вечеру на небе радуга, то утром погода будет ясной. Если же радуга утром, то днем будет дождь.

Что нельзя делать 7 мая

Не желательно пользоваться огнем и острыми предметами (или делать это очень осторожно).

Нельзя заниматься рукоделием.