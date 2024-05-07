Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории

7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов. В 2016-м в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Мазепе. В 1996-м состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». В 1985-м началась антиалкогольная кампания в СССР. В 1954-м СССР отказались принять в НАТО. В 1945-м нацистское командование подписало акт о безусловной капитуляции Германии. В 1920-м 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев. В 1915-м произошла катастрофа лайнера «Лузитания». В 1875-м подписали договор, по которому Япония получила Курильские острова.

Праздники и памятные даты 7 мая

7 мая в Украине – День города Ивано-Франковск.

В мире – День осведомленности о ментальном здоровье детей и День распространения информации о детской депрессии, Всемирный день сирот СПИДа, День осведомленности о раке мочевого пузыря, Всемирный день борьбы с астмой (первый вторник мая).

7 мая в истории

7 мая 1875 года подписали договор, по которому Япония получила Курильские острова. Подробнее.

7 мая 1915 года произошла катастрофа пассажирского лайнера «Лузитания» — сравнимая по масштабам с гибелью «Титаника». Погибли 1198 человек. Подробнее.

7 мая 1920 года 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого накануне отступили оккупационные большевистские войска. Подробнее.

7 мая 1945 года в 2:41 представители немецкого военного командования подписали акт о безусловной капитуляции Германии. Подробнее.

7 мая 1954 года правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО. Подробнее.

7 мая 1985 года в СССР ввели свою версию «сухого закона». В этот день вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Подробнее.

7 мая 1996 года состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

На момент первого показа на Каннском кинофестивале этот фильм был самым дорогим европейским фильмом в истории (его бюджет составлял 90 млн долларов). В международном прокате «Пятый элемент» оставался самым кассовым французским фильмом до 2011 года.

Идею «Пятого элемента» Бессон «вынашивал» с юности. Еще в 16 лет он начал писать, как на тот момент думал, книгу, в которой создал прообраз Корбена Далласа (его звали сначала иначе). Тот выиграл путевку на курорт, а там познакомился с Лилу – девушкой, которая выглядит молодой, но на самом деле живет уже более 2000 лет. Постепенно режиссер трансформировал свою книгу в киносценарий. Он был готов к 1991 году. Однако, как водится, самой сложной задачей стало убедить продюсеров в перспективности идеи и найти деньги на ее реализацию. Параллельно с поиском денег Бессон собирал команду, создавшую фантастическую реальность «Пятого элемента». Частично ее «нарисовали» французские авторы комиксов Жан Жиро и Жан-Клод Мезьер. Именно под их влиянием Бессон «переквалифицировал» главного героя из рабочего завода в таксиста. Они же создали общий вид футуристического Нью-Йорка. «Костюмы будущего» для ленты разрабатывал мэтр высокой моды – Жан-Поль Готье.

В главной роли Бессон видел либо Брюса Уиллиса (который в итоге и сыграл), либо Мела Гибсона (тот отказался). А на роль Лилу рассматривал Джулию Робертс. Несмотря на бурный творческий процесс, вопрос финансирования не решался. В 1992-м работу над фильмом остановили, а команду распустили. Однако после успеха другого кинохита Бессона – фильма «Леон» в 1994 году – он вернулся к предыдущей идее. Финансировать съемки наконец согласилась «Columbia Pictures». Режиссер решил сократить бюджет фильма и, в частности, отказаться от именитых актеров. Но когда сообщал о таком своем решении Брюсу Уиллису, тот сказал: «Если мне понравится фильм, мы всегда сможем договориться». Почитав сценарий, он подтвердил свое участие. На роль Зорга режиссер пригласил Гэри Олдмена, с которым только что сотрудничал в «Леоне». А на роль Лилу из нескольких сотен претенденток отобрал 21-летнюю Миллу Йовович (одним из результатов такого выбора стало то, что Милла вышла замуж за Бессона, хоть брак и недолго продержался).

7 мая 2016 года в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе. Подробнее.

7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов. «В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны», — отметили тогда в сводке Генштаба.

Церковный праздник 7 мая

Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, Упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтят память мученика Акакия, сотника. Он жил в III веке, родился в Каппадокии и был сотником Мартисийского полка. Когда по приказу императора Максимиана начались гонения на христиан, командир полка Фирм начал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Тогда Акакий заявил, что он христианин. Фирм послал его к высшему военачальнику Вивиану. Вивиан подверг святого пыткам, а затем заковал в кандалы и бросил в тюрьму. Впоследствии Акакия вместе с другими заключенными повели в Византию к правителю. Дорога была очень тяжелая, заключенные дошли едва живыми. Однако чудесным образом раны святого Акакия исцелились. Вивиан отослал его к правителю Флакину с письмом. Но, прочтя письмо, Флакин возмутился, что Вивиан так долго и жестоко мучил воина, который имел почетное звание центуриона, и приказал немедленно обезглавить мученика. Это произошло в 303 году.

Народные приметы

Если ночью луна красного цвета, то будет дождь.

Если ночью будет дождь, то сентябрь будет теплым и солнечным.

Если к вечеру на небе радуга, то утром погода будет ясной. Если же радуга утром, то днем будет дождь.

Что нельзя делать 7 мая

Нельзя ругаться и ссориться.

Не стоит ходить по траве босиком.

Запрещено злоупотреблять спиртными напитками.