Сьогодні 7 травня: яке свято та день в історії

7 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Циркунів. У 2016-му в Україні відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Мазепі. У 1996-му відбулася прем’єра фільму Люка Бессона “П’ятий елемент”. У 1985-му почалася антиалкогольна кампанія в СРСР. У 1954-му СРСР відмовилися прийняти до НАТО. У 1945-му нацистське командування підписало акт про безумовну капітуляцію Німеччини. У 1920-му 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва. У 1915-му сталася катастрофа лайнера “Лузітанія”. У 1875-му підписали договір, за яким Японія отримала Курильські острови.

Свята та пам’ятні дати 7 травня

7 травня в Україні – День міста Івано-Франківськ.

У світі – День поінформованості про ментальне здоров’я дітей та День поширення інформації про дитячу депресію, Всесвітній день сиріт СНІДу, День поінформованості про рак сечового міхура, Всесвітній день боротьби з астмою (перший вівторок травня).

7 травня в історії

7 травня 1875 року підписали договір, яким Японія отримала Курильські острови. Детальніше.

7 травня 1915 року сталася катастрофа пасажирського лайнера “Лузітанія” – порівнянна за масштабами із загибеллю “Титаніка”. Загинули 1198 людей. Детальніше.

7 травня 1920 року 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого напередодні відступили окупаційні більшовицькі війська. Детальніше.

7 травня 1945 року о 2:41 представники німецького військового командування підписали акт про безумовну капітуляцію Німеччини. Детальніше.

7 травня 1954 року уряди США, Франції та Великої Британії відмовилися прийняти СРСР у члени НАТО. Детальніше.

7 травня 1985 року в СРСР запровадили свою версію “сухого закону”. Цього дня вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму. Детальніше.

7 травня 1996 року відбулася прем’єра фільму Люка Бессона “П’ятий елемент”.

На момент першого показу на Каннському кінофестивалі цей фільм був найдорожчим європейським фільмом в історії (його бюджет становив 90 млн доларів). У міжнародному прокаті “П’ятий елемент” залишався найкасовішим французьким фільмом до 2011 року.

Ідею “П’ятого елемента” Бессон “виношував” з юності. Ще у 16 ​​років він почав писати, як на той момент думав, книгу, в якій створив прообраз Корбена Далласа (його звали спочатку інакше). Той виграв путівку на курорт, а там познайомився з Лілу – дівчиною, яка виглядає молодою, але насправді живе вже понад 2000 років. Поступово режисер трансформував свою книгу в кіносценарій. Він був готовий до 1991 року. Однак, як водиться, найскладнішим завданням стало переконати продюсерів у перспективності ідеї та знайти гроші на її реалізацію. Паралельно з пошуком грошей Бессон збирав команду, яка створила фантастичну реальність “П’ятого елемента”. Частково її “намалювали” французькі автори коміксів Жан Жіро та Жан-Клод Мезьєр. Саме під їх впливом Бессон “перекваліфікував” головного героя з робочого заводу на таксиста. Вони ж створили загальний вигляд футуристичного Нью-Йорка. “Костюми майбутнього” для стрічки розробляв метр високої моди – Жан-Поль Готьє.

У головній ролі Бессон бачив або Брюса Вілліса (який зрештою і зіграв), або Мела Гібсона (той відмовився). А на роль Лілу розглядав Джулію Робертс. Попри бурхливий творчий процес, питання фінансування не вирішувалося. У 1992-му роботу над фільмом зупинили, а команду розпустили. Однак після успіху іншого кінохіта Бессона – фільму “Леон” у 1994 році – він повернувся до попередньої ідеї. Фінансувати знімання нарешті погодилася “Columbia Pictures”. Режисер вирішив скоротити бюджет фільму та, зокрема, відмовитися від іменитих акторів. Але коли повідомляв про таке своє рішення Брюсу Віллісу, той сказав: “Якщо мені сподобається фільм, ми завжди зможемо домовитися”. Почитавши сценарій, він підтвердив свою участь. На роль Зорга режисер запросив Гері Олдмена, з яким щойно співпрацював у “Леоні”. А на роль Лілу з кількох сотень претенденток відібрав 21-річну Міллу Йовович (одним із результатів такого вибору стало те, що Мілла вийшла заміж за Бессона, хоч шлюб і недовго протримався).

7 травня 2016 року в Україні відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Детальніше.

7 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Циркунів. “Внаслідок наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни”, – зазначили тоді у зведенні Генштабу.

Церковне свято 7 травня

Світлий вівторок, Іверської ікони Божої Матері, Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Вшановують пам’ять мученика Акакія, сотника. Він жив у III столітті, народився в Каппадокії та був сотником Мартісійського полку. Коли за наказом імператора Максиміана почалося гоніння на християн, командир полку Фірм почав по черзі допитувати своїх воїнів про віру. Тоді Акакій заявив, що він християнин. Фірм послав його до вищого воєначальника Вівіана. Вівіан піддав святого тортурам, а потім закував у кайдани та кинув до в’язниці. Згодом Акакія разом з іншими в’язнями повели до Візантії до правителя. Дорога була дуже важкою, в’язні дійшли ледь живими. Проте чудесним чином рани святого Акакія зцілилися. Вівіан відіслав його до правителя Флаккіна з листом. Але, прочитавши листа, Флаккін обурився, що Вівіан так довго і жорстоко мучив воїна, що мав почесне звання центуріона, і наказав негайно обезголовити мученика. Це сталося 303 року.

Народні прикмети

Якщо вночі місяць червоного кольору, то буде дощ.

Якщо вночі дощить, то вересень буде теплим і сонячним.

Якщо ввечері на небі веселка, то вранці погода буде ясною. Якщо ж веселка вранці, то вдень буде дощ.

Що не можна робити 7 травня

Не можна лаятися та сваритися.

Не варто ходити по траві босоніж.

Заборонено зловживати спиртними напоями.