Ректор национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт» Алексей Литвинов рассказал, что четверо работников вуза пострадали из-за удара РФ накануне, 26 ноября, потому что не успели спуститься в укрытие.

В эфире «Суспільне. Студія» он уточнил, что двоих после первичного осмотра отпустили домой. Еще одна женщина получила ожоги головы и острую реакцию на стресс – ее состояние средней тяжести, она оставалась на ночь в больнице.

«И четвертая сотрудница – наложили пять швов на мягкие ткани головы, тоже вчера уже была дома. Люди старшего поколения сразу после поступления сигнала об угрозе атаки начали спускаться в укрытие, с 3-4 этажей главного корпуса, но все произошло очень быстро, поэтому они были в это время на лестнице и получили ранения. Не успели спуститься”, – объяснил Литвинов.

По его словам, все остальные сотрудники, более 200 человек, в это время вместе со студентами находились в укрытиях.

Литвинов также рассказал, что корпус вуза, который получил повреждения, восстановить можно. Он уточнил, что вражеский БпЛА сдетонировал внутри здания, произошел пожар.

«Спасатели прибыли на место через четыре минуты, поэтому сразу его потушили. Наши сотрудники также тушили возгорание. Есть, действительно, большой проем в стене, но мы уже вчера собственными силами его закрыли, чтобы туда не попала вода, чтобы уже сейчас смотреть как восстановить поврежденную стену. Потом уже будем работать по корпусу – посмотрим, как восстановить и музей, и выставочный зал, и два читальных зала, и библиотеку нашу, где в одном месте было возгорание. Критического ничего нет. Нужно время, нужны люди», — добавил ректор.

Он также сообщил, что в результате удара были потеряны несколько экспонатов из музея.

«У нас был обустроен рабочий стол профессора Немана – это один из основателей и один из символов нашего университета. Это первый украинский инженер, работавший в ХАИ, с которым связаны и становление, и развитие харьковской авиационной школы. Он потерян. Это был его аутентичный стол, его пишущая машинка позапрошлого столетия, несколько мебелей. Но это все можно заменить», – сказал Литвинов.

Он уточнил, что учебный процесс в вузе продолжается в обычном режиме – в смешанном формате и в укрытиях.