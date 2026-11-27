Ректор національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» Олексій Литвинов розповів, що четверо працівників вишу постраждали через удар РФ напередодні, 26 листопада, бо не встигли спуститись в укриття.

В етері «Суспільне. Студія» він уточнив, що двох людей після первинного огляду відпустили додому. Ще одна жінка отримала опіки голови та гостру реакцію на стрес – її стан середньої тяжкості, вона залишалась на ніч у лікарні.

«І четверта співробітниця – наклали п’ять швів на м’які тканини голови, теж вчора вже була вдома. Люди старшого покоління одразу після надходження сигналу про загрозу атаки почалися спускатися до укриттів, з 3-4 поверхів головного корпусу, але все сталося дуже швидко, тому вони були в цей час на сходах і зазнали поранень. Не встигли спуститися”, – пояснив Литвинов.

За його словами, всі інші співробітники, понад 200 людей, у цей час разом зі студентами перебували в укриттях.

Литвинов також розповів, що корпус вишу, який зазнав пошкоджень, відновити можна. Він уточнив, що ворожий БпЛА здетонував всередині будівлі, сталася пожежа.

«Рятувальники прибули на місце за чотири хвилини, тож одразу її загасили. Наші співробітники також гасили загоряння. Є, дійсно, доволі великий пройом у стіні, але ми вже вчора власними силами його закрили, щоб туди не потрапила вода, аби вже зараз дивитись як відновити ушкоджену стіну. Потім вже працюватимемо по корпусу – подивимось, як відновити і музей, і виставкову залу, і дві читальні зали, і бібліотеку нашу, де в одному місці було загоряння. Критичного нічого немає.Потрібен час, потрібні люди», – додав ректор.

Він також повідомив, що внаслідок удару були втрачені кілька експонатів з музею.

«У нас був облаштований робочий стіл професора Немана — це один із засновників і один з символів нашого університету. Це перший український інженер, який працював у ХАІ, з яким пов’язані і становлення, і розвиток харківської авіаційної школи. Його втрачено. Це був його автентичний стіл, його друкарська машинка позаминулого століття, кілька меблів. Але це все можна замінити», – сказав Литвинов.

Він уточнив, що навчальний процес у виші триває у звичному режимі – у змішаному форматі та в укриттях.