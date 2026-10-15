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У «ХПІ» обрали нового ректора: хто отримав понад 61% голосів

Суспільство 14:18   15.10.2026
Вікторія Яковенко
У «ХПІ» обрали нового ректора: хто отримав понад 61% голосів Фото: НТУ “ХПІ”

НТУ «ХПІ» визначився з новим ректором. Другий тур виборів відбувся напередодні, 14 жовтня. Перемогу здобув Руслан Мигущенко.

За даними вишу, Мигущенко – доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії метрології України. За нього проголосували 957 виборців – 61,70%.

«У голосуванні взяли участь 1551 особа з 2270 виборців, включених до списку. Явка становила 68,33%», – повідомили у ХПІ.

Друге місце посів Олексій Ларін, він отримав 557 голосів (35,91%). Ще 28 виборців (1,81%) не підтримали жодного кандидата. Виборча комісія визнала недійсними дев’ять бюлетенів.

«У своєму зверненні після виборів Руслан Мигущенко наголосив, що перед університетом стоїть завдання спільної роботи, у якій важливі конструктивні ідеї незалежно від того, хто їх пропонує. Він також підкреслив, що перемога на виборах означає не лише визнання довіри, а й відповідальність за людей, традиції та майбутнє університету», – кажуть у виші.

Нагадаємо, протягом багатьох років ХПІ очолював ректор Євген Сокіл. Його повноваження закінчилися у червні 2026 року. Вибори спочатку планували провести 19 березня, але Міністерство освіти, з ініціативи вишу, перенесло їх на 7 жовтня.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 14:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НТУ «ХПІ» визначився з новим ректором. Другий тур виборів відбувся напередодні, 14 жовтня. Перемогу здобув Руслан Мигущенко.".