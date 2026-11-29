Харківський лікар-педіатр Євген Комаровський перелічив кілька небезпек, які несе українцям зима в умовах ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

“Найбільш неочевидний (зимовий ризик), який люди не до кінця розуміють, полягає в тому, що низька температура в приміщеннях відбивається на стані серцево-судинної системи. І коли людина живе, наприклад, при температурі, умовно, 12-15 градусів, організм підвищує артеріальний тиск. І підвищення артеріального тиску неминуче призводить до багаторазового зростання ймовірності інфарктів, інсультів, загострень гіпертонічної хвороби, судинних катастроф”, – попередив Комаровський в інтерв’ю російському опозиційному телеканалу “Дождь”.

Відео: “Дождь”

Лікар зазначив: статистика смертей від інфарктів, інсультів та нападів ішемічної хвороби взимку свідчить про те, що це дуже небезпечний час.

“І цю статистику ніхто не побачить. Це не будуть ті люди, які замерзли. Це будуть просто ті люди, які в умовах неможливості отримати нормальну допомогу, в умовах стресу, в умовах недосипу просто помруть від гіпертонічної хвороби, інфаркту”, – наголосив доктор Комаровський.

Крім високих ризиків для сердечників, він відзначив ще кілька неочевидних ризиків для здоров’я, які виникають через відключення тепла та електрики внаслідок російських обстрілів: