Неочевидные опасности зимы без отопления: Комаровский предупредил сердечников
Харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил несколько опасностей, которые несет украинцам зима в условиях ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
«Самый неочевидный (зимний риск), который люди не до конца понимают, состоит в том, что низкая температура в помещениях отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. И когда человек живет, например, при температуре, условно, 12-15 градусов, организм повышает артериальное давление. И повышение артериального давления неминуемо приводит к многократному росту вероятности инфарктов, инсультов, обострениям гипертонической болезни, к сосудистым катастрофам», — предупредил Комаровский в интервью российскому оппозиционному телеканалу «Дождь».
Видео: «Дождь»
Врач отметил: статистика смертей от инфарктов, инсультов и приступов ишемической болезни зимой свидетельствует о том, что это очень опасное время.
«И эту статистику никто не увидит. Это не будут те люди, которые замерзли. Это будут просто те люди, которые в условиях невозможности получить нормальную помощь, в условиях стресса, в условиях недосыпа просто умрут от гипертонической болезни, инфаркта», — подчеркнул доктор Комаровский.
Кроме высоких рисков для сердечников, он отметил еще несколько неочевидных рисков для здоровья, которые возникают из-за отключений тепла и электричества в результате российских обстрелов:
- нарушения сна — и не только от взрывов, а и от необходимости воспользоваться бытовой техникой ночью в случае длительных отключений электричества днем;
- нехватка или полное отсутствие в продаже вакцин от гриппа (аптеки не закупают ее из-за риска длительного отключения электричества и холодильников, где хранится вакцина);
- опасные способы согреться: открытый огонь, газовые обогреватели, генераторы в помещениях и так далее.