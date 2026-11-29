Харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил несколько опасностей, которые несет украинцам зима в условиях ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

«Самый неочевидный (зимний риск), который люди не до конца понимают, состоит в том, что низкая температура в помещениях отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. И когда человек живет, например, при температуре, условно, 12-15 градусов, организм повышает артериальное давление. И повышение артериального давления неминуемо приводит к многократному росту вероятности инфарктов, инсультов, обострениям гипертонической болезни, к сосудистым катастрофам», — предупредил Комаровский в интервью российскому оппозиционному телеканалу «Дождь».

Видео: «Дождь»

Врач отметил: статистика смертей от инфарктов, инсультов и приступов ишемической болезни зимой свидетельствует о том, что это очень опасное время.

«И эту статистику никто не увидит. Это не будут те люди, которые замерзли. Это будут просто те люди, которые в условиях невозможности получить нормальную помощь, в условиях стресса, в условиях недосыпа просто умрут от гипертонической болезни, инфаркта», — подчеркнул доктор Комаровский.

Кроме высоких рисков для сердечников, он отметил еще несколько неочевидных рисков для здоровья, которые возникают из-за отключений тепла и электричества в результате российских обстрелов: