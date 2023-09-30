Харьков не пропадет, но важно, что будет с Белгородом — Комаровский

Известный харьковский педиатр Евгений Комаровский в интервью латвийскому YouTube-каналу «И грянул Грэм» поделился мнением о том, что ждет Харьков в ближайшем будущем и напомнил, как россияне приезжали на «Барабашово», не опасаясь «нацистов».

«Что будет с Харьковом? Вне всякого сомнения, с промышленностью возникнет переориентация. Но, тем не менее, Харьков как студенческий город, как медицинский центр, научный центр, как центр, где очень развито IT-направление, я думаю, не пропадет. Но в любом случае все будет определяться, как будет жить да поживать Белгород, что у них за тараканы будут, будет ли оттуда летать, как сегодня, С-300 регулярно или не будет. Это важно. Поскольку нет ответа на вопрос, что будет с Белгородом, нет ответа на вопрос, что будет с Харьковом», — поделился Комаровский.

Доктор Комаровский, который до полномасштабной войны был популярен в РФ не менее, чем в Украине, напомнил, как россияне ездили в Харьков до 2014 года.

«Харьков во многом был ориентирован на Россию. В каком плане ориентирован? В Харькове была и есть очень мощная текстильная промышленность, «швейка» так называемая. И рынок был российский, в основном. И тут до 2014 года по воскресеньям на огромном харьковском рынке «Барабашово» была очередь из фур, которые грузились украинскими товарами, были толпы курян, белгородцев, из Орла приезжали, из Тулы приезжали. Гуляли по Харькову, ели мороженое, облизывались, глядя на украинских харьковских девчат. Пользовались всем гостеприимством. Видели прекрасно, все видели, твари, что нет здесь никакого национализма, что все говорят на русском языке – ну, 99%. Но, тем не менее, когда вождь сказал, поперлись нас убивать», — возмутился Комаровский.