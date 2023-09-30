Харків не пропаде, але важливо, що буде з Бєлгородом – Комаровський

Відомий харківський педіатр Євген Комаровський у інтерв’ю латвійському YouTube-каналу “І гримнув Грем” поділився думкою про те, що чекає на Харків у найближчому майбутньому, та нагадав, як росіяни приїжджали на “Барабашово”, не побоюючись “нацистів”.

“Що буде з Харковом? Поза всяким сумнівом, з промисловістю виникне переорієнтація. Але, проте, Харків як студентське місто, як медичний центр, науковий центр, як центр, де дуже розвинений IT-напрямок, я думаю, не пропаде. Але у будь-якому випадку все визначатиметься, як житиме та поживатиме Бєлгород, що у них за таргани будуть, чи буде звідти літати, як сьогодні, С-300 регулярно чи не буде. Це важливо. Оскільки якщо немає відповіді на питання, що буде з Бєлгородом, немає відповіді на питання, що буде з Харковом”, – поділився Комаровський.

Доктор Комаровський, який до повномасштабної війни був популярним у РФ не менше, ніж в Україні, нагадав, як росіяни їздили до Харкова до 2014 року.

“Харків багато в чому був орієнтований на Росію. У якому плані орієнтований? У Харкові була і є дуже потужна текстильна промисловість, “швейка” так звана. І ринок був російський, в основному. І тут до 2014 року в неділю на величезному харківському ринку “Барабашово” була черга з фур, які вантажилися українськими товарами, були натовпи курян, бєлгородців, з Орла приїжджали, з Тули приїжджали. Гуляли по Харкову, їли морозиво, облизувалися, дивлячись на українських харківських дівчат. Користувалися усією гостинністю. Бачили чудово, всі бачили, тварюки, що немає тут ніякого націоналізму, що всі говорять російською мовою – ну, 99%. Але, коли вождь сказав, поперлися нас убивати”, – обурився Комаровський.