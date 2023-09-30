Росіяни хотіли перетворити Харків на блокадний Ленінград – командир 92 ОШБр
Командир 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко розповів про початок російського вторгнення і про те, як росіяни планували зайти в Харків, у проєкті “Рік. Харківщина”.
“За технікою вони нас перевершували раз у 20. За особовим складом – раз у 10”, – оцінив Федосенко сили противника, які заходили до Харківської області 24 лютого 2022 року.
Він підтвердив відомі факти про те, що росіяни йшли парадним порядком, думаючи, що їх “зустрічатимуть з квітами”.
“Колони противника перетнули кордон, і рухаються в напрямку Харкова. Вони йшли не розподіляючись, не ведучи вогонь, а хаотично стріляючи аби куди попало. Вони не думали, що буде опір, просто їхали, – поділився командир 92 ОШБр. – Я віддав команду: “Вогонь на ураження”. Задача була – стримати”.
Усвідомлення, що Харків битиметься, прийшло до окупантів досить швидко – вже після перших боїв. І тоді вони вирішили змінити тактику.
“Вони зрозуміли, що Харків – велике місто і просто так його не взяти і воно підготовлено до штурму досить добре. Принаймні там люди налаштовані триматися до останнього подиху. Тому вони відмовилися брати Харків штурмом, і вони спробували блокувати його з усіх боків. Зробити щось на кшталт блокади Ленінграда під час Другої світової війни“, – зазначив Федосенко.
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Прем’єра фільму Дмитра Комарова “Рік. Харківщина” відбулася 29 вересня в етері національного телемарафону. У відео воїни ЗСУ та тероборони, а також Нацгвардії, поліції та СБУ розповіли про оборону міста у перші дні повномасштабної війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко розповів про початок російського вторгнення і про те, як росіяни планували зайти в Харків, у проєкті “Рік. Харківщина”".