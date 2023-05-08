Командир харківської ОМБр увійшов до ТОП-20 найвпливовіших військових України

Серед двадцятки найвпливовіших військовослужбовців країни – командир харківської 92 ОМБр полковник Павло Федосенко.

ТОП-20 склало видання NV. У списку – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі всіх родів військ ЗСУ, а також – командири окремих підрозділів. У тому числі – харківської 92 ОМБр. Пояснюючи визнання 48-річного полковника Павла Федосенка одним із 20 найвпливовіших військових України, експерти відзначили успішну оборону Харкова 92-ю ОМБр та звільнення Балаклії й Куп’янська. Крім того, до списку успіхів Федосенко та його побратимів занесли “затрофеєний” рідкісний танк РФ.

“Бійці 92-ї ОМБр захопили сучасний російський танк Т-90А, що належав 27-й окремій мотострілецькій бригаді збройних сил РФ. Саме цей трофейний танк у 2023 році було передано до Абердинського випробувального центру армії США, що є провідним агентством Пентагону з випробувань уразливостей у наземному бою, стрільбі прямим наведенням та бойовій стрільбі”, – зазначили автори ТОП-20.

Павло Федосенко командує 92-ю ОМБр із 2020 року. Він – випускник факультету військової підготовки імені Верховної Ради України НТУ “ХПІ”. З 2014-го воював у складі 40-го батальйону територіальної оборони “Кривбас”, потім у лавах 54-ї ОМБр, що дислокується в Бахмуті. Федосенко – учасник Іловайських подій, виконував бойові завдання поблизу Дебальцевого та брав участь у бойових діях на Світлодарській дузі. Він Герой України, а також володар орденів Богдана Хмельницького двох ступенів.

Список найвпливовіших військових України NV складав за допомогою експертів, серед яких: командир харківської “Хартії” Всеволод Кожем’яко, журналіст та офіцер бригади ім. Богуна Тарас Березовець, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, політолог та директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко та інші.