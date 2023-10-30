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“Боремось” – командир харківської 92 ОШБр звернувся до побратимів (відео)

Суспільство 10:31   30.10.2023
Оксана Горун
“Боремось” – командир харківської 92 ОШБр звернувся до побратимів (відео) Фото: Оксана Іванець

Командир харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Герой України Павло Федосенко привітав побратимів із 23-ю річницею створення бригади.

“23 роки – саме стільки існує наша велика родина під іменем 92 бригада. Легендарна 92-га. Механізована. Згодом – імені кошового отмана Івана Сірка, а віднедавна 92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка. Бригада – це люди. Історія бригади – це доблесть і звитяга людей, які в ній служили та служать”, – цитують слова Федосенка на сторінці бригади у фейсбуці.

Командир наголосив, що його воїни – “краще уособлення борців за Батьківщину”.

“Наші діти, онуки мають жити у незалежній державі – за це ми б’ємося. З болем та сумом згадуємо всіх, хто поліг за рідну країну. Пам’ятаємо… Честь та слава воїнам 92-ої! Боремось!” – наголосив Федосенко.

Читайте також: Росіяни хотіли перетворити Харків на блокадний Ленінград — командир 92 ОШБр

Також у день народження 92 ОШБр на сторінках бригади в соцмережах розмістили відеоролик із коментарями воїнів та мешканців звільнених населених пунктів Харківщини.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 10:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Герой України Павло Федосенко привітав побратимів із 23-ю річницею створення бригади".