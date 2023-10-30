«Боремся» — командир харьковской 92 ОШБр обратился к побратимам (видео)

Командир харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Герой Украины Павел Федосенко поздравил побратимов с 23-й годовщиной создания бригады.

«23 года – именно столько существует наша большая семья под именем 92 бригада. Легендарная 92-я. Механизированная. Впоследствии – имени кошевого атамана Ивана Сирко, а недавно 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бригада – это люди. История бригады – это доблесть и победа людей, которые в ней служили и служат», — цитируют слова Федосенко на странице бригады в facebook.

Командир подчеркнул, что его воины — «лучшее олицетворение борцов за Родину».

«Наши дети, внуки должны жить в независимом государстве – за это мы бьемся. С болью и грустью вспоминаем всех, кто пал за родную страну. Помним… Честь и слава воинам девяносто второй! Боремся!»— подчеркнул Федосенко.

Также в день рождения 92 ОШБр на страницах бригады в соцсетях разместили видеоролик с комментариями воинов и жителей освобожденных населенных пунктов Харьковщины.