Live
  • Пн 30.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.42
  • EUR 38.38

«Боремся» — командир харьковской 92 ОШБр обратился к побратимам (видео)

Общество 10:31   30.10.2023
Оксана Горун
«Боремся» — командир харьковской 92 ОШБр обратился к побратимам (видео) Фото: Оксана Иванец

Командир харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Герой Украины Павел Федосенко поздравил побратимов с 23-й годовщиной создания бригады.

«23 года – именно столько существует наша большая семья под именем 92 бригада. Легендарная 92-я. Механизированная. Впоследствии – имени кошевого атамана Ивана Сирко, а недавно 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бригада – это люди. История бригады – это доблесть и победа людей, которые в ней служили и служат», — цитируют слова Федосенко на странице бригады в facebook.

Командир подчеркнул, что его воины — «лучшее олицетворение борцов за Родину».

«Наши дети, внуки должны жить в независимом государстве – за это мы бьемся. С болью и грустью вспоминаем всех, кто пал за родную страну. Помним… Честь и слава воинам девяносто второй! Боремся!»— подчеркнул Федосенко.

Читайте также: Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр

Также в день рождения 92 ОШБр на страницах бригады в соцсетях разместили видеоролик с комментариями воинов и жителей освобожденных населенных пунктов Харьковщины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
30.10.2023, 19:08
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
30.10.2023, 16:54
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2023, 19:35
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
30.10.2023, 19:52
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
30.10.2023, 18:27
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
30.10.2023, 20:20

Новости по теме:

09:19
«Баба Яга» на Купянском направлении уничтожила технику противника (видео)
19:11
Зеленский подтвердил получение ATACMS и похвалил харьковскую бригаду (видео)
09:48
110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр
10:50
«Если бы противник понимал, как нас мало» — офицер 92 ОШБр о начале вторжения
08:30
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр

Вы читали новость: ««Боремся» — командир харьковской 92 ОШБр обратился к побратимам (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Герой Украины Павел Федосенко поздравил побратимов с 23-й годовщиной создания бригады".