«Боремся» — командир харьковской 92 ОШБр обратился к побратимам (видео)
Командир харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Герой Украины Павел Федосенко поздравил побратимов с 23-й годовщиной создания бригады.
«23 года – именно столько существует наша большая семья под именем 92 бригада. Легендарная 92-я. Механизированная. Впоследствии – имени кошевого атамана Ивана Сирко, а недавно 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко. Бригада – это люди. История бригады – это доблесть и победа людей, которые в ней служили и служат», — цитируют слова Федосенко на странице бригады в facebook.
Командир подчеркнул, что его воины — «лучшее олицетворение борцов за Родину».
«Наши дети, внуки должны жить в независимом государстве – за это мы бьемся. С болью и грустью вспоминаем всех, кто пал за родную страну. Помним… Честь и слава воинам девяносто второй! Боремся!»— подчеркнул Федосенко.
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Также в день рождения 92 ОШБр на страницах бригады в соцсетях разместили видеоролик с комментариями воинов и жителей освобожденных населенных пунктов Харьковщины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, война, Федосенко;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Герой Украины Павел Федосенко поздравил побратимов с 23-й годовщиной создания бригады".