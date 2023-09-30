Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр

Командир 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко рассказал о начале российского вторжения и том, как россияне планировали зайти в Харьков, в проекте «Год. Харьковщина».

«По технике они нас превосходили раз в 20. По личному составу – раз в 10», — оценил Федосенко силы противника, заходившие в Харьковскую область 24 февраля 2022 года.

Он подтвердил известные факты о том, что россияне шли парадным порядком, думая, что их будут «встречать с цветами».

«Колонны противника пересекли границу, и двигаются в направлении Харькова. Они шли не рассредотачиваясь, не ведя огонь, а хаотически стреляя куда попало. Они не думали, что будет сопротивление, просто ехали, — поделился командир 92 ОШБр. — Я отдал команду: «Огонь на поражение». Задача была – сдержать».

Осознание, что Харьков будет сражаться, пришло к оккупантам достаточно быстро — уже после первых боев. И тогда они решили изменить тактику.

«Они поняли, что Харьков – большой город. И просто так его не взять, и он подготовлен к штурму достаточно хорошо. По крайней мере, там люди настроены держаться до последнего дыхания. Поэтому они отказались брать Харьков штурмом и попытались блокировать его со всех сторон. Сделать что-нибудь вроде блокады Ленинграда во время Второй мировой войны», — отметил Федосенко.

Премьера фильма Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина» состоялась 29 сентября в эфире национального телемарафона. В видео воины ВСУ и теробороны, а также Нацгвардии, полиции и СБУ рассказали об обороне города в первые дни полномасштабной войны.