Live
  • Сб 30.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр

Происшествия 08:30   30.09.2023
Оксана Горун
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр Фото: скриншот

Командир 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко рассказал о начале российского вторжения и том, как россияне планировали зайти в Харьков, в проекте «Год. Харьковщина».

«По технике они нас превосходили раз в 20. По личному составу – раз в 10», — оценил Федосенко силы противника, заходившие в Харьковскую область 24 февраля 2022 года.

Он подтвердил известные факты о том, что россияне шли парадным порядком, думая, что их будут «встречать с цветами».

«Колонны противника пересекли границу, и двигаются в направлении Харькова. Они шли не рассредотачиваясь, не ведя огонь, а хаотически стреляя куда попало. Они не думали, что будет сопротивление, просто ехали, — поделился командир 92 ОШБр. — Я отдал команду: «Огонь на поражение». Задача была – сдержать».

Осознание, что Харьков будет сражаться, пришло к оккупантам достаточно быстро — уже после первых боев. И тогда они решили изменить тактику.

«Они поняли, что Харьков – большой город. И просто так его не взять, и он подготовлен к штурму достаточно хорошо. По крайней мере, там люди настроены держаться до последнего дыхания. Поэтому они отказались брать Харьков штурмом и попытались блокировать его со всех сторон. Сделать что-нибудь вроде блокады Ленинграда во время Второй мировой войны», — отметил Федосенко.

Читайте также: Командир харьковской ОМБр вошел в ТОП-20 влиятельнейших военных Украины

Премьера фильма Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина» состоялась 29 сентября в эфире национального телемарафона. В видео воины ВСУ и теробороны, а также Нацгвардии, полиции и СБУ рассказали об обороне города в первые дни полномасштабной войны.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове меняют флаг Украины
В Харькове меняют флаг Украины
28.09.2023, 08:27
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр
30.09.2023, 08:30
Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям
Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям
29.09.2023, 15:29
Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба
Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба
30.09.2023, 07:32
Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги
Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги
29.09.2023, 14:42
В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице
В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице
30.09.2023, 08:47

Новости по теме:

17:54
Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео)
20:53
Освобождение Андреевки было бы невозможно без харьковской 92 ОШБр — журналист
17:51
Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео)
18:03
САУ Акация за $1 млн уничтожили бойцы 92 ОШБр на Купянском направлении (видео)
10:26
Харьковская бригада получила мастерскую на колесах (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко рассказал о начале российского вторжения и том, как россияне планировали зайти в Харьков, в проекте «Год. Харьковщина»".