Командир харьковской ОМБр вошел в ТОП-20 влиятельнейших военных Украины

Среди двадцатки самых влиятельных военнослужащих страны — командир харьковской 92 ОМБр полковник Павел Федосенко.

ТОП-20 составило издание NV. В списке — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие всех родов войск ВСУ, а также — командиры отдельных подразделений. В том числе — харьковской 92 ОМБр. Объясняя признание 48-летнего полковника Павла Федосенко одним из 20 самых влиятельных военных Украины, эксперты отметили успешную оборону Харькова 92-й ОМБр и освобождение Балаклеи и Купянска. Кроме того, в список успехов Федосенко и его побратимов занесли «затрофеенный» редкий танк РФ.

«Бойцы 92-й ОМБр захватили современный российский танк Т-90А, принадлежавший 27-й мотострелковой отдельной бригаде вооруженных сил РФ. Именно этот трофейный танк в 2023 году был передан в Абердинский испытательный центр армии США, ведущее агентство Пентагона по испытаниям уязвимостей в наземном бою, стрельбе прямой наводкой и боевой стрельбе», — отметили авторы ТОП-20.

Павел Федосенко командует 92-й ОМБр с 2020 года. Он — выпускник факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины НТУ «ХПИ». С 2014-го воевал в составе 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс», после — в рядах 54-й ОМБр, дислоцирующейся в Бахмуте. Федосенко — участник Иловайских событий, выполнял боевые задания вблизи Дебальцево и участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге. Он Герой Украины, а также обладатель орденов Богдана Хмельницкого двух степеней.

Список самых влиятельных военных Украины NV составлял с помощью экспертов, среди которых: командир харьковской «Хартии» Всеволод Кожемяко, журналист и офицер бригады им. Богуна Тарас Березовец, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, политолог и директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко и другие.