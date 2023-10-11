«Птички» харьковской 92-й ОШБр подбили техники РФ на почти $6 млн (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила четыре единицы вражеской техники на Бахмутском направлении.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники попали в БМП-2 стоимостью 150 тысяч долларов, ВАТ (КамАЗ), танк Т-80 за 4 миллиона долларов и САУ 2С9 за 1,6 миллиона долларов.

Видео: Юрий Федоренко