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«Птички» харьковской 92-й ОШБр подбили техники РФ на почти $6 млн (видео)

Общество 21:58   11.10.2023
Елена Нагорная
«Птички» харьковской 92-й ОШБр подбили техники РФ на почти $6 млн (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила четыре единицы вражеской техники на Бахмутском направлении.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники попали в БМП-2 стоимостью 150 тысяч долларов, ВАТ (КамАЗ), танк Т-80 за 4 миллиона долларов и САУ 2С9 за 1,6 миллиона долларов.

Видео: Юрий Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 21:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила четыре единицы вражеской техники на Бахмутском направлении.".