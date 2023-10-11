«Птички» харьковской 92-й ОШБр подбили техники РФ на почти $6 млн (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила четыре единицы вражеской техники на Бахмутском направлении.
Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.
По его словам, защитники попали в БМП-2 стоимостью 150 тысяч долларов, ВАТ (КамАЗ), танк Т-80 за 4 миллиона долларов и САУ 2С9 за 1,6 миллиона долларов.
Видео: Юрий Федоренко
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила четыре единицы вражеской техники на Бахмутском направлении.".