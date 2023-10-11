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“Пташки” харківської 92-ї ОШБр підбили техніки РФ на майже $6 млн (відео)

Суспільство 21:58   11.10.2023
Олена Нагорна
“Пташки” харківської 92-ї ОШБр підбили техніки РФ на майже $6 млн (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила чотири одиниці ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє у телеграмі командир роти Юрій Федоренко.

За його словами, захисники влучили у БМП-2 вартістю 150 тисяч доларів, ВАТ (КамАЗ), танк Т-80 за 4 мільйони доларів та САУ 2С9 за 1,6 мільйона доларів.

Відео: Юрій Федоренко

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 21:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила чотири одиниці ворожої техніки на Бахмутському напрямку.".