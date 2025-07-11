Ляльки з кукурудзи: в Харкові майстер-клас проведе майстриня з Бахмута (відео)
12 липня о 12:00 у Творчому просторі на Різдвяній, 16, відбудеться майстер-клас зі створення ляльок з кукурудзи.
Майстриня, яка навчатиме цього мистецтва, – Тетяна Гольц. Вона приїхала до Харкова з Бахмута у 2022 році. Каже, спочатку, шокована війною, думала, що до творчості більше не зможе повернутися. Але саме улюблені ляльки повернули її до життя.
“Оце дві ляльки, яких я зробила, коли у липні приїхала сюди, у липні 2022 року. У мене була така криза, я нічого не могла. Я вважала, що я не повернусь до тих ляльок, до своїх красивих, з трояндочками розмальованих. І я оце зробила їх, і вони такі мені рідні. Вони мене витягнули. Я на них дивилась – і розуміла, що треба жити”, – поділилася Тетяна з МГ “Об’єктив”.
Ляльки – її захоплення змалку.
“До другого курсу інституту гралась. Робила їх із природного матеріалу, поки китайські не з’явилися. А потім побачила, подруга моя робила лялечку, і мене це захопило”, – пояснює майстриня.
Серед її витворів не знайдеться двох однакових. Авторка постійно розвиває техніки, досліджує те, що роблять інші.
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“Усі кольори, які тут, вони всі природні. Тут нема фарбованого, все листячко – те, що природа розмалювала… А кукурудза – вона така, що з нею дуже приємно працювати. Можна і коси заплести. Моя мета: я хочу, щоб люди бачили, що з простого можна створити красиве. Була, дівчинка тут. Бачу, що їй цікаво. І вона пішла – очі загорілись: прийшла сумна, а пішла з такими очима, з вогниками. І мені це приємно. Тому оце таке життя, яке може з нічого щось зробити. І я вірю, що це все повернеться, буде краще життя, ніж воно в нас було. Бо ми цього заслуговуємо і ми цього бажаємо”, – говорить Тетяна Гольц.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня о 12:00 у Творчому просторі на Різдвяній, 16, відбудеться майстер-клас зі створення ляльок з кукурудзи".