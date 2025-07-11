Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Ляльки з кукурудзи: в Харкові майстер-клас проведе майстриня з Бахмута (відео)

Анонси 07:29   11.07.2025
Оксана Горун
Ляльки з кукурудзи: в Харкові майстер-клас проведе майстриня з Бахмута (відео)

12 липня о 12:00 у Творчому просторі на Різдвяній, 16, відбудеться майстер-клас зі створення ляльок з кукурудзи.

Майстриня, яка навчатиме цього мистецтва, – Тетяна Гольц. Вона приїхала до Харкова з Бахмута у 2022 році. Каже, спочатку, шокована війною, думала, що до творчості більше не зможе повернутися. Але саме улюблені ляльки повернули її до життя.

“Оце дві ляльки, яких я зробила, коли у липні приїхала сюди, у липні 2022 року. У мене була така криза, я нічого не могла. Я вважала, що я не повернусь до тих ляльок, до своїх красивих, з трояндочками розмальованих. І я оце зробила їх, і вони такі мені рідні. Вони мене витягнули. Я на них дивилась – і розуміла, що треба жити”, – поділилася Тетяна з МГ “Об’єктив”.

Ляльки – її захоплення змалку.

“До другого курсу інституту гралась. Робила їх із природного матеріалу, поки китайські не з’явилися. А потім побачила, подруга моя робила лялечку, і мене це захопило”, – пояснює майстриня.

Серед її витворів не знайдеться двох однакових.  Авторка постійно розвиває техніки, досліджує те, що роблять інші.

Читайте також: “Навколо мої роботи: розбиті, згорілі” – майстриня з Куп’янська про місто (відео)

“Усі кольори, які тут, вони всі природні. Тут нема фарбованого, все листячко – те, що природа розмалювала… А кукурудза – вона така, що з нею дуже приємно працювати. Можна і коси заплести. Моя мета: я хочу, щоб люди бачили, що з простого можна створити красиве. Була, дівчинка тут. Бачу, що їй цікаво. І вона пішла – очі загорілись: прийшла сумна, а пішла з такими очима, з вогниками. І мені це приємно. Тому оце таке життя, яке може з нічого щось зробити. І я вірю, що це все повернеться, буде краще життя, ніж воно в нас було. Бо ми цього заслуговуємо і ми цього бажаємо”, – говорить Тетяна Гольц.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибухи у Харкові та Чугуєві, били БпЛА: постраждалі, наслідки (оновлюється)
Вибухи у Харкові та Чугуєві, били БпЛА: постраждалі, наслідки (оновлюється)
11.07.2025, 07:48
ДСНС: потонув хлопчик, троє постраждалих, 40 лісових пожеж – як минула доба
ДСНС: потонув хлопчик, троє постраждалих, 40 лісових пожеж – як минула доба
11.07.2025, 07:50
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду
10.07.2025, 14:20
Ляльки з кукурудзи: в Харкові майстер-клас проведе майстриня з Бахмута (відео)
Ляльки з кукурудзи: в Харкові майстер-клас проведе майстриня з Бахмута (відео)
11.07.2025, 07:29
РФ вдарила по пологовому будинку в Харкові – породіль та немовлят евакуйовують
РФ вдарила по пологовому будинку в Харкові – породіль та немовлят евакуйовують
11.07.2025, 07:01
На Борівському напрямку просунувся ворог – подробиці від ISW
На Борівському напрямку просунувся ворог – подробиці від ISW
11.07.2025, 07:30

Новини за темою:

12:29
Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)
13:26
Дрон харківських нацгвардійців знищив авто росіян під Бахмутом (відео)
21:41
БМП і танків РФ на $10,6 млн знищили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)
11:15
Харківські воїни дроном знищили ворожий «Тюльпан» під Бахмутом (відео)
09:06
Окупанти отримали новий дедлайн для захоплення Куп’янська – військовий оглядач

Ви читали новину: «Ляльки з кукурудзи: в Харкові майстер-клас проведе майстриня з Бахмута (відео)»; з категорії Анонси на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня о 12:00 у Творчому просторі на Різдвяній, 16, відбудеться майстер-клас зі створення ляльок з кукурудзи".