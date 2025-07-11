Куклы из кукурузы: в Харькове мастер-класс проведет мастер из Бахмута (видео)
12 июля в 12:00 в Творческом пространстве на Рождественской, 16, состоится мастер-класс по созданию кукол из кукурузы.
Мастерица, которая будет обучать этому искусству, – Татьяна Гольц. Она приехала в Харьков из Бахмута в 2022 году. Говорит, сначала, будучи в шоке от войны, думала, что творчеством больше не займется. Но именно любимые куклы вернули ее к жизни.
«Это две куклы, которые я сделала, когда в июле приехала сюда, в июле 2022 года. У меня был такой кризис, я ничего не могла. Я считала, что я не вернусь к тем куклам, к своим красивым, с розочками разрисованным. И я сделала их, и они мне такие родные. Они меня вытащили. Я на них смотрела – и понимала, что надо жить», – поделилась Татьяна с МГ «Объектив».
Куклы – ее увлечение с детства.
«До второго курса института играла. Делала их из природного материала, пока китайские не появились. А потом увидела, подруга моя делала куколку, и меня это увлекло», — объясняет мастерица.
Среди ее произведений не найдется двух одинаковых. Автор постоянно развивает техники, исследует то, что делают другие.
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«Все цвета, которые здесь, они все естественные. Здесь нет крашеных, все листочки — то, что природа разрисовала… А кукуруза — она такая, что с ней очень приятно работать. Можно и косы заплести. Моя цель: я хочу, чтобы люди видели, что из простого можно создать красивое. Была девочка здесь. Вижу, что ей интересно. И она ушла – глаза загорелись: пришла грустная, а пошла с такими глазами, с огоньками. И мне это приятно. Поэтому это такая жизнь, которая может из ничего что-то сделать. И я верю, что это все вернется, будет лучше жизнь, чем она у нас была. Потому что мы этого заслуживаем и мы этого желаем», – говорит Татьяна Гольц.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля в 12:00 в Творческом пространстве на Рождественской, 16, состоится мастер-класс по созданию кукол из кукурузы".