«Вокруг мои работы: разбитые, сгоревшие» — мастер из Купянска о городе (видео)

Рафик Рустамов оформлял многочисленные здания полуразрушенного сейчас Купянска. Местные часто покупали его работы в центре. Сейчас он переселенец, экспонирует свои работы в Харькове и учит детей искусству. При этом не оставляет мечты вернуться домой. О своих работах, творчестве и городе, который россияне уже разрушили на 85%, мастер рассказал «Объективу».

«У меня было много работ по оформлению Купянска. Например, кафе «Натали» в центре, оздоровительный центр «Олимп». У меня жена – тоже художник, поэтому мы вместе работали. Делал витражи, оформлял камины, каминные часы делал. Очень много работы из шпона, из красного дерева. По городу была моя реклама. Смотрю, кругом мои работы: разбитые, сгоревшие… А еще у меня была специальная выставочная этажерка. Я ее вывозил, выставлял на ней работы, и люди могли покупать их. Даже не зная меня, люди знали, что я там стоял, что там можно было какую-нибудь фигурку купить как сувенир. Город у нас очень хороший. Я до конца верю в то, что дом (квартира) устоит. У меня за городом еще и дача есть. Хорошо у меня там. Летом бассейн ставил, и восточную печь сделали, чтобы можно было что-нибудь запекать. Оформлял все, много растений интересных сажали. В общем, такой маленький рай для себя создали. Лагенария (тыква) там растет. Джунгли получаются. Они до 20 метров бросают побеги, как лиана. Наш бассейн каркасный, ставится на сезон, на зиму убирается. Конечно, уже третий год я его не доставал. Жив — не жив, не знаю. Что будет, то будет, – рассказывает Рафик Рустамов и показывает альбом с фото мирной жизни. – Война застала нас дома. Понятно, что мы до конца не верили, что это вообще такое произошло. Они очень быстро вошли в город. И потому мы попали в оккупацию… Когда пришла Украина, россиян выгнали, я сразу уехал в Красноград (сейчас Берестин — Ред.). А причина была в том, что начались обстрелы. И когда был «прилет» в дом, я решил, что нужно уезжать. Не хотелось уезжать из дома, потому что дом есть дом. Постоянно туда тянет. И сейчас даже, потому что все там все родное. 8 августа был «прилет». Ураган. Прямо под окно. Вылетели все окна. Деформировалась дверь. Спасибо, что стены еще стоят».

После этого разговора по дому Рафика уже «прилетело». В квартире – сквозная дыра и значительные разрушения. В таком состоянии в Купянске сейчас большинство домов. Россияне обстреливают город в постоянном режиме и разрушают многоэтажки авиабомбами. Мастер до последнего не хотел уезжать, но жить и работать в таких обстоятельствах невозможно. Сначала уехал с женой в Берестин, а затем перебрался в Харьков. Здесь выставляет свои работы в творческом пространстве на Рождественской, 16, и проводит мастер-классы для детей.

«Я просто перестроился. Понял одно: если сидеть и думать, что все плохо, что надо что-то делать, ничего не изменится. Я решил больше уйти в творчество. И когда ты чем-то занят, ты не чувствуешь себя ущемленным. Есть свой мир. И в этом мире я сейчас живу. Занимаюсь я глиной. Провожу мастер-классы. Мы лепим с детьми. Можно посмотреть на выставке и детские работы», – приглашает он.

«Фишка» мастера из Купянска – светильники, которые он создает из той же лагенарии, которую раньше выращивал на своем огороде.

«Где-то с 2018 года в своей деятельности я новое направление сделал – лагенария. Я когда впервые увидел в интернете, меня это так поразило. Я нашел в Интернете, где можно купить семена. Посадил. Выросла такая тыква. У меня появилась идея что-то из нее сделать. И в зависимости от того, какой она растет, рождается произведение. Как я с ними работаю? Например, я в руки беру лагенарию и думаю, что из нее сделать. Вот появляется идея, я соответственно под нее начинаю придумывать, как это правильно делать, чтобы она красиво выглядела. Пока ты ее в руки не возьмешь, ничего не может быть. Вообще это же называется «посудная тыква». Можно наливать любую жидкость. Она работает как термос, держит тепло, холод. Можно пользоваться. Очень люблю делать Дерево жизни, это где заложены и корни, основа жизни. Часто его применяю, оно мне настолько нравится, меня так вдохновляет», – объясняет мастер.

Каждую работу он создает не менее месяца. Сожалеет о своей мастерской в ​​Купянске – этих условий в Харькове особенно не хватает.

«У меня в Купянске в горгазе была очень роскошная мастерская. Там я занимался и литьем из гипса, изготовлением форм, лепкой из глины, резьбой. Но сейчас все это, как говорится, остановилось, потому что нет условий, все разбито. Чего сейчас не хватает, так это условий, где бы мастерская была. В квартире много не наработаешь. Вчера приступил к новой работе, сразу много пыли. Это, конечно, немного неправильно. Приходится приспосабливаться. Было бы хорошо, если бы найти место, где можно работать, для творчества. И, учитывая, что я работаю с детьми, можно было бы проводить мастер-классы и по глине, и по формам что-то отливать, можно попробовать что-нибудь вырезать, или даже если сложно вырезать, просто расписывать. Берешь краску, даешь им лагенарию, они придумывают рисунок и что-то создают. Такие мастер-классы очень любят дети».

Мастер уверен: вместо разрушения человечеству следовало бы создавать.

«Лучше пусть к чему-нибудь хорошему тянутся, чем к разрушению. Разрушить быстро: секунда – и ничего нет. А чтобы создать — это, нужно время. И хочется, чтобы Купянск все же остался жив. Многие говорят, что мы туда уже не вернемся, но я все же хочу домой», — говорит Рафик Рустамов.