«День победы» над многоэтажками в Харькове и области: обзор фронта 📹

Полуторатонные бомбы и кассетные «Искандеры» — россияне увеличили мощность оружия для ударов по гражданским на Харьковщине. Добыть хоть что-то на День победы: целью врага могут быть руины Волчанска. 3-я штурмовая бригада прогнозирует, что Харьковское направление станет одним из самых горячих. О главных событиях войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

КРАТКО О СИТУАЦИИ НА ФРОНТЕ

По сводкам Генштаба ВСУ, в течение недели на Харьковщине уменьшилось количество вражеских атак. В данных, которые публикуют ежесуточно, преимущественно информировали о не более пяти боях. А в сводке 15 апреля Генштаб вообще сообщил об одном вражеском штурме на Купянском направлении. Об отсутствии успехов у врага свидетельствуют данные проекта DeepState. Карту фронта ни разу не корректировали. При этом аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил об успехах Сил обороны на Купянщине. По его информации, передовым подразделениям ВСУ удалось на километр отбросить россиян в районе села Загрызово на левом берегу реки Оскол. Обозреватель предположил, что оккупанты потеряли интерес к действиям на флангах своего Купянского фронта и планируют в очередной раз попытаться пойти на город в лоб — по дороге из Сватово. Соответствующая концентрация сил наблюдается в районе между селами Кисловка и Табаевка. При этом Машовец предполагает, что эти действия могут быть демонстрацией и попыткой ввести в заблуждение украинское командование.

РОССИЯ «ПОБЕЖДАЕТ» МНОГОЭТАЖКИ

Отсутствие успехов на фронте традиционно побудило россиян усилить террор гражданского населения. На этой неделе с особой дерзостью армия «освободителей» воевала с многоэтажками на Харьковщине. 15 апреля 500-килограммовую бомбу сбросили на поселок Ковшаровка. Удар «сложил» несколько этажей дома. Обошлось без жертв, ведь людей в населенном пункте на левом берегу Оскола осталось немного. Не победив гражданских в Ковшаровке, захватчики сбросили втрое большую бомбу на Купянск.

Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА

Полуторатонная бомба, которая попала в девятиэтажный дом. К сожалению, три этажа полностью разрушены. Одна женщина получила травмы, также получил травмы полицейский. По предварительной информации, неподтвержденной, возможно, еще два человека могут находиться под завалами. Но, к сожалению, поисковые работы очень тяжело идут, потому что нужно привлечь специализированную технику, которую крайне трудно подвезти в город Купянск, чтобы она не была уничтожена. На сегодня 85% Купянска разрушено или повреждено.

Для Харькова россияне приберегли три «Искандера» — на Страстную пятницу. Один из них в кассетном снаряжении взорвался в воздухе посреди густонаселенной части Основянского района. Если бы ракета попала четко в дом, тот бы сложился полностью, заверил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Двадцать многоэтажек очень повреждены. Кроме этого, получили ранения различной степени тяжести получили 87 человек, среди которых — шесть детей. Они находятся в больнице в разном состоянии. Есть дети, которые находятся в очень тяжелом состоянии. Повреждены 30 частных домов. Сейчас продолжаются разборы внутри домов, многоэтажных домов. Если взять окна, то мы примерно посчитали — выбито более чем 5 тысяч окон.

В ближайшие месяцы тактика террористов вряд ли изменится, предупреждают военные аналитики. Задача россиян — показать, что они еще что-то могут. При этом одновременно происходит демонстрация для усиления своих позиций на переговорах и запугивание украинцев — в надежде, что те запросят мира на любых условиях.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление»

Они будут увеличивать и террор против гражданского населения. Будьте осторожны в этом отношении. И имейте критическое мышление в вопросах того, на что действительно россияне будут пытаться влиять вот такими ударами. Соответствующее давление будет происходить, конечно же, с учетом всех их планов, и на Харьковщине. Особенно Волчанское направление, район Липцев. Постоянный террор самого города Харьков, особенно дронами-камикадзе «Шахед-136″ и другими средствами поражения.

«ОСВОБОДИТЬ» РУИНЫ ДО 9 МАЯ

Три недели остается до 9 мая, которое Путин опорочил в попытках присвоить чужую победу. Сейчас армия врага будет пытаться получить хоть какой-то результат, который можно положить на мостовую Красной площади под ноги диктатора. В Силах обороны сделали предположение, что среди вероятных целей — Волчанск. Точнее — руины Волчанска.

Денис Ярославский, командир подразделения ВСУ

Мы понимаем, что враг до 9 мая попытается повторно отбить Волчанск, точнее то, что от него осталось — руины. Они будут пытаться к годовщине нападения на Волчанск отвоевать его. Мы это понимаем, у нас есть их оперативные замыслы, мы готовы к контрудару, об этом сообщено всему руководству Харьковской области.

Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады

К сожалению, город Волчанск сегодня является городом-призраком. Поскольку за линией реки Волчья город полностью разрушен, поскольку российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли. Из таких положительных моментов: Силы обороны Украины удерживают огневой контроль над логистическими путями врага, соответственно он не решается использовать большое количество бронетехники. Поэтому враг передвигается обычно в пешем порядке. Как только мы видим вражеские транспортные средства, наши операторы дронов сразу же передают эту информацию, работают в первую очередь FPV и наша артиллерия, и таким образом они сразу же результативно поражают цель.

ХАРЬКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГОРЯЧИХ?

Затишье в боях на Харьковщине, которое отображается в сводках Генштаба ВСУ, на самом деле очень призрачное. Воины на местах убеждают: россияне довольно активны, они концентрируют силы и не отказываются от захватнических планов. И не только в отношении Волчанска и Купянска.

Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й ОШБр

Оперативная цель россиян на Харьковщине с начала 2024 года в целом не изменилась — захватить-охватить населенный пункт Боровая для того, чтобы сделать невозможным логистику. То есть Боровая является определенным таким логистическим узлом на том берегу реки Оскол. Наблюдаем все время новое скопление сил противника. Предыдущие попытки противника расширить плацдарм в направлении Боровой неуспешны. В целом сейчас мы наблюдаем определенное скопление и я думаю, что именно Харьковское направление в ближайшем будущем станет одним из горячих направлений.