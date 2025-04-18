«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях утренней ракетной атаки РФ на город.
Дополнено в 12:44. Число пострадавших в результате атаки на Харьков растет, уже известно о 98, сообщил мэр города Игорь Терехов.
12:34. «Более 20 многоэтажек сильно повреждены. Получили ранения 87 человек, среди которых шесть детей. Есть дети, которые находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек – мужчина пожилого возраста. Что касается второго и третьего «прилетов» – это также Основянский район. Было попадание в промышленно-производственное предприятие, работавшее в сфере легкой промышленности. Там тоже люди получили ранения, на смене было 30 человек», — отметил мэр в эфире нацмарафона.
Он уточнил, что по городу «прилетели» ракеты «Искандер-К» с кассетными боеприпасами.
«От эпицентра очень далеко разлетались кассетные боеприпасы. У нас очень обширный радиус разрушений жилых будников, частных предприятий. Очень опасные взрывы были в Харькове», — сказал Терехов.
Он добавил, что сейчас вблизи мест попадания открыли два мобильных ЦПАУ, где люди регистрируются и имеют возможность от государства получить средства.
«Нам помогают международные фонды, которые тоже будут работать с людьми и оказывать им материальную помощь в размере 10800 грн на каждого человека», — отметил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Известно о погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию, производство которого никак не связано с военной промышленностью. Там тяжело ранены сотрудники. Известно о 87 пострадавших, среди которых — шесть детей.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях утренней ракетной атаки РФ на город.".