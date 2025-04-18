Live
  • Пт 18.04.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет

Происшествия 12:44   18.04.2025
Виктория Яковенко
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях утренней ракетной атаки РФ на город.

Дополнено в 12:44. Число пострадавших в результате атаки на Харьков растет, уже известно о 98, сообщил мэр города Игорь Терехов.

12:34. «Более 20 многоэтажек сильно повреждены. Получили ранения 87 человек, среди которых шесть детей. Есть дети, которые находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек – мужчина пожилого возраста. Что касается второго и третьего «прилетов» – это также Основянский район. Было попадание в промышленно-производственное предприятие, работавшее в сфере легкой промышленности. Там тоже люди получили ранения, на смене было 30 человек», — отметил мэр в эфире нацмарафона.

Он уточнил, что по городу «прилетели» ракеты «Искандер-К» с кассетными боеприпасами.

«От эпицентра очень далеко разлетались кассетные боеприпасы. У нас очень обширный радиус разрушений жилых будников, частных предприятий. Очень опасные взрывы были в Харькове», — сказал Терехов.

Он добавил, что сейчас вблизи мест попадания открыли два мобильных ЦПАУ, где люди регистрируются и имеют возможность от государства получить средства.

«Нам помогают международные фонды, которые тоже будут работать с людьми и оказывать им материальную помощь в размере 10800 грн на каждого человека», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Известно о погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию, производство которого никак не связано с военной промышленностью. Там тяжело ранены сотрудники. Известно о 87 пострадавших, среди которых — шесть детей.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар, погибший, 98 пострадавших
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар, погибший, 98 пострадавших
18.04.2025, 12:46
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
18.04.2025, 12:44
«Была вспышка, грохот, вылетели окна» — очевидица об атаке на Харьков (видео)
«Была вспышка, грохот, вылетели окна» — очевидица об атаке на Харьков (видео)
18.04.2025, 11:48
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
18.04.2025, 10:55
Подрыв ракеты над Харьковом произошел в воздухе: подробности (видео с места)
Подрыв ракеты над Харьковом произошел в воздухе: подробности (видео с места)
18.04.2025, 10:57
Браконьеры попались на Харьковщине, выловили рыбы на 178 тыс. грн – полиция
Браконьеры попались на Харьковщине, выловили рыбы на 178 тыс. грн – полиция
18.04.2025, 13:09

Новости по теме:

11:48
«Была вспышка, грохот, вылетели окна» — очевидица об атаке на Харьков (видео)
16:47
ГШ: возле Волчанска идет атака, на Купянском направлении было три штурма
14:40
Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков
17:58
Четыре боя в Харьковской области с начала суток – Генштаб ВСУ
08:32
ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: ««Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях утренней ракетной атаки РФ на город.".