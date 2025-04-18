«Была вспышка, грохот, вылетели окна» — очевидица об атаке на Харьков (видео)
Пострадавших в результате ракетной атаки на Харьков уже 87, три человека – в тяжелом состоянии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Среди пострадавших шесть детей.
«17 человек госпитализированы в городские больницы. Среди тех, кто находится под наблюдением врачей – 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка», — отметил глава ХОВА.
Из-за ударов повреждены остекление окон и двери в 20 многоэтажках в Основянском районе. Повреждены 25 автомобилей.
Очевидица удара Марина рассказала, что в момент «прилета» вместе с мужем и детьми были у родителей.
«Собирались сегодня ехать за город. И вот это произошло. Была вспышка, резкий грохот, и вылетели окна. Мы в одной комнате с детьми. Слава Богу, все у нас в порядке. Не было, ни царапин, ничего подобного. У нас двое детей, 5 и 8 лет. Они очень испугались, а мы быстро их схватили и выбежали в коридор», – рассказала женщина.
Видео: Олег Синегубов
Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию, производство которого никак не связано с военной промышленностью. Там тяжело ранены сотрудники.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавших в результате ракетной атаки на Харьков уже 87, три человека – в тяжелом состоянии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".