Live
  • Пт 18.04.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

Некоторых стен квартир просто нет — Терехов об ударе «Искандером» по Харькову

Происшествия 08:05   18.04.2025
Оксана Горун
Некоторых стен квартир просто нет — Терехов об ударе «Искандером» по Харькову Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности с места удара ракетой по густонаселенному району.

«Утром были направлены по Харькову три ракеты. Это предварительно «Искандеры». Хочу сказать, что это кассетный «Искандер», поэтому очень серьезные разрушения. Что касается пострадавших людей, то в настоящую минуту мы имеем 53 пострадавших, среди которых трое детей. Кроме этого, один человек погиб, к сожалению. Попадания были в густонаселенном районе города Харькова, это Основянский район. Другие попадания были по производственному предприятию легкой промышленности. Там тоже работали люди, и среди них тяжело раненные люди, разрушено это предприятие. Кроме этого, пострадали и многоэтажные жилые дома, более 20 жилых домов. Пострадали частные дома, 30 частных домов пострадали. Потому такая ситуация. Сейчас работают работники ГСЧС, работают наши коммунальные службы, полиция», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он пояснил свое утреннее сообщение о том, что под завалами могут быть люди.

«Пока мы обследуем все квартиры, потому что внешний вид и то, что внутри – совершенно разные вещи. Потому что я был у всех этих многоэтажек, и хочу сказать, что есть стены квартир, которых просто нет, а снаружи вид дома – только что окна выбиты. Потому сейчас обследуем все квартиры», — отметил он.

Читайте также: Подрыв ракеты над Харьковом произошел в воздухе: подробности, видео с места

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Даже не могу выразить словами» — Терехов об ударе в Страстную пятницу
«Даже не могу выразить словами» — Терехов об ударе в Страстную пятницу
18.04.2025, 07:10
Некоторых стен квартир просто нет — Терехов об ударе «Искандером» по Харькову
Некоторых стен квартир просто нет — Терехов об ударе «Искандером» по Харькову
18.04.2025, 08:05
Новости Харькова — главное за 18 апреля: ракетный удар, более 50 пострадавших
Новости Харькова — главное за 18 апреля: ракетный удар, более 50 пострадавших
18.04.2025, 07:22
В Харькове — прилет в многоэтажку, десятки пострадавших (дополняется)
В Харькове — прилет в многоэтажку, десятки пострадавших (дополняется)
18.04.2025, 07:31
Подрыв ракеты над Харьковом произошел в воздухе: подробности (видео с места)
Подрыв ракеты над Харьковом произошел в воздухе: подробности (видео с места)
18.04.2025, 08:21
По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов
По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов
18.04.2025, 06:13

Новости по теме:

07:10
«Даже не могу выразить словами» — Терехов об ударе в Страстную пятницу
08:45
С-300, «искандеры», БПЛА, «торнадо»: полиция сообщила, чем били по Харьковщине
13:41
Дневные взрывы в Харькове: снова ударили «Искандеры», пострадали два человека
07:47
Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены
15:31
100 дней спустя: как выглядит здание ХОВА после обстрела «Искандерами» (фоторепортаж)

Вы читали новость: «Некоторых стен квартир просто нет — Терехов об ударе «Искандером» по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности с места удара ракетой по густонаселенному району".