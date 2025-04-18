Некоторых стен квартир просто нет — Терехов об ударе «Искандером» по Харькову
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности с места удара ракетой по густонаселенному району.
«Утром были направлены по Харькову три ракеты. Это предварительно «Искандеры». Хочу сказать, что это кассетный «Искандер», поэтому очень серьезные разрушения. Что касается пострадавших людей, то в настоящую минуту мы имеем 53 пострадавших, среди которых трое детей. Кроме этого, один человек погиб, к сожалению. Попадания были в густонаселенном районе города Харькова, это Основянский район. Другие попадания были по производственному предприятию легкой промышленности. Там тоже работали люди, и среди них тяжело раненные люди, разрушено это предприятие. Кроме этого, пострадали и многоэтажные жилые дома, более 20 жилых домов. Пострадали частные дома, 30 частных домов пострадали. Потому такая ситуация. Сейчас работают работники ГСЧС, работают наши коммунальные службы, полиция», — сказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он пояснил свое утреннее сообщение о том, что под завалами могут быть люди.
«Пока мы обследуем все квартиры, потому что внешний вид и то, что внутри – совершенно разные вещи. Потому что я был у всех этих многоэтажек, и хочу сказать, что есть стены квартир, которых просто нет, а снаружи вид дома – только что окна выбиты. Потому сейчас обследуем все квартиры», — отметил он.
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Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Искандеры, новости Харькова, пострадавшие, прилет, разрушения, ракетний удар, руйнування, терехов;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности с места удара ракетой по густонаселенному району".