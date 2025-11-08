Live

13 «Искандеров» ударили по Харьковщине: область без света — информация ХОВА

Происшествия 09:33   08.11.2025
Оксана Горун
13 «Искандеров» ударили по Харьковщине: область без света — информация ХОВА Фото: wikipedia.org

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 ноября сообщил, чем атаковали регион ночью и в течение суток. В области от обстрелов погиб один человек и пострадали 10.

По данным Синегубова, для атак на Харьковщину в течение минувших суток враг применил:

  • 13 ракет «Искандер-М»;
  • 8 КАБ;
  • 41 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типа «Молния»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 28 БпЛА (тип которых устанавливают).

Звуки взрывов во время ракетной атаки ночью слышали в Харькове. Руководство города и области сообщило, что «прилеты» были за чертой областного центра.

«Враг атаковал критическую инфраструктуру региона. В результате обстрела временно отсутствует электроснабжение для жителей области», — отметил Синегубов.

Читайте также: Вероятность, что сегодня появится свет, есть, но низкая — ГВА на Харьковщине

Начальник ХОВА отметил, что за сутки в области погиб один человек — 48-летний житель села Ракитное Нововодолажской громады. Еще десять человек пострадали. В том  числе — две женщины и шесть мужчин, которые оказались возле эпицентра удара КАБом по заправке в Коротиче.

В области повреждены гражданские предприятия, дома (частные и многоквартирные), автомобили.

Автор: Оксана Горун
