Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр
Фото: Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов Харькова за неделю.
По его данным, с 14 по 20 апреля город находился под атакой РФ шесть раз. Россияне били «Шахедами» и «Искандерами».
«Особенно тяжелым был день, когда сразу три российских «Искандера» попали по спальному густонаселенному микрорайону нашего города и работающему косметическому предприятию. Это принесло много беды — погиб один человек, пострадали 113, включая девять детей. Повреждены более 1000 квартир, десятки частных домов, крупный коммерческий объект», – отметил мэр.
Кроме того, Терехов сообщил, что за последние семь дней продолжительность воздушных тревог была на 28 часов (39%) меньше, чем в области. В целом же за последние почти два месяца — уже на 198 часов.
Читайте также: На рынке в Харькове нашли труп женщины: что обнаружили на теле, сообщили в НПУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, Искандеры, новости Харькова, обстрел, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов Харькова за неделю.".