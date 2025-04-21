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Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр

Общество 14:36   21.04.2025
Виктория Яковенко
Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов Харькова за неделю.

По его данным, с 14 по 20 апреля город находился под атакой РФ шесть раз. Россияне били «Шахедами» и «Искандерами».

«Особенно тяжелым был день, когда сразу три российских «Искандера» попали по спальному густонаселенному микрорайону нашего города и работающему косметическому предприятию. Это принесло много беды — погиб один человек, пострадали 113, включая девять детей. Повреждены более 1000 квартир, десятки частных домов, крупный коммерческий объект», – отметил мэр.

Кроме того, Терехов сообщил, что за последние семь дней продолжительность воздушных тревог была на 28 часов (39%) меньше, чем в области. В целом же за последние почти два месяца — уже на 198 часов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов Харькова за неделю.".