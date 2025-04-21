На рынке в Харькове нашли труп женщины: что обнаружили на теле, сообщили в НПУ

В Харькове на рынке обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

«21 апреля около 11:00 в Харьковское районное управление полиции №1 поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Раевской охранник обнаружил тело женщины без признаков жизни», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

При осмотре на теле женщины нашли колотые-резаные повреждения в области лица и шеи, добавили правоохранители.

Погибшая – 52-летняя местная жительница. После проведения осмотра тело направят в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

Сейчас полицейские устанавливают наличие камер видеонаблюдения, возможных свидетелей и очевидцев происшествия и разыскивают злоумышленника.

«Полиция Харьковщины обращается к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах происшествия, обращаться по телефону «102» или в ближайшее подразделение полиции», — добавили правоохранители.