На рынке в Харькове нашли труп женщины: что обнаружили на теле, сообщили в НПУ
В Харькове на рынке обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
«21 апреля около 11:00 в Харьковское районное управление полиции №1 поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Раевской охранник обнаружил тело женщины без признаков жизни», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
При осмотре на теле женщины нашли колотые-резаные повреждения в области лица и шеи, добавили правоохранители.
Погибшая – 52-летняя местная жительница. После проведения осмотра тело направят в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.
Правоохранители внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.
Сейчас полицейские устанавливают наличие камер видеонаблюдения, возможных свидетелей и очевидцев происшествия и разыскивают злоумышленника.
«Полиция Харьковщины обращается к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах происшествия, обращаться по телефону «102» или в ближайшее подразделение полиции», — добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция, тело, труп;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на рынке обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.".