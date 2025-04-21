«Полный сервис» для уклонистов организовали в пригороде Харькова: подозрение

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 31-летнему жителю Харьковского района. По версии следствия, за 11 тысяч долларов он организовывал «уклонение под ключ».

«Фигурант пообещал мужчине «решить вопрос» с розыском, организовать документы о зачислении в военное подразделение и выдать соответствующее удостоверение, что позволит ему свободно передвигаться по территории Украины и избегать мобилизационных мероприятий. В дальнейшем делец пообещал полностью снять клиента с военного учета. За весь сервис фигурант хотел 13 тысяч долларов США», — информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Подозреваемый обещал «клиенту» повлиять на сотрудников одного из РТЦК и СП в Харьковской области и ВЛК и даже организовать лечение в одном из медицинских институтов. При этом лежать в стационаре уклонисту бы не пришлось — ему должны были выдать все справки «заочно». В процессе «торга» фигурант сделал мужчине, не желающему защищать Украину, скидку: уменьшил стоимость своих услуг до 11 тысяч долларов.

«14 апреля во время переписки в мессенджере фигурант даже пошел на скидку — уменьшил сумму до 11 тысяч долларов США. 17 апреля, находясь в автомобиле в поселке под Харьковом, он лично получил эти средства от мужчины. Правоохранители задержали дельца сразу после передачи оговоренной суммы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 000 гривен», — отметили прокуроры.

Задержанному уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.