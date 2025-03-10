Уклонисты вместо товара: как житель Харьковщины пытался сбежать за границу 📹

В Одесской области задержали торгового представителя, который вместо товаров перевозил мужчин. Среди трех уклонистов был житель Харьковщины, другие – из Одесской и Киевской областей.

Водитель микроавтобуса остановился на автодороге «Одесса-Рени», сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что он пытался доставить мужчин на границу с Молдовой.

«Злоумышленником оказался 54-летний торговый представитель. Действуя в сговоре с онлайн организаторами, он встретил своих «попутчиков» в одном из населенных пунктов Одещины. Пользуясь тем, что работает в частном предприятии, специализирующемся на оптовой торговле, он спрятал их в багажном отсеке транспортного средства среди товара и картонных коробок», — рассказали в ГПСУ.

Пограничники отметили, что мужчины нашли услуги заграничного трансфера через интернет. За это каждый из них совершил перевод на криптокошелек 7 тысяч долларов.

Водителя задержали, ему сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

На «пассажиров» составили протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».