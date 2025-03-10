Уклонисты вместо товара: как житель Харьковщины пытался сбежать за границу 📹
В Одесской области задержали торгового представителя, который вместо товаров перевозил мужчин. Среди трех уклонистов был житель Харьковщины, другие – из Одесской и Киевской областей.
Водитель микроавтобуса остановился на автодороге «Одесса-Рени», сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что он пытался доставить мужчин на границу с Молдовой.
«Злоумышленником оказался 54-летний торговый представитель. Действуя в сговоре с онлайн организаторами, он встретил своих «попутчиков» в одном из населенных пунктов Одещины. Пользуясь тем, что работает в частном предприятии, специализирующемся на оптовой торговле, он спрятал их в багажном отсеке транспортного средства среди товара и картонных коробок», — рассказали в ГПСУ.
Пограничники отметили, что мужчины нашли услуги заграничного трансфера через интернет. За это каждый из них совершил перевод на криптокошелек 7 тысяч долларов.
Водителя задержали, ему сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
На «пассажиров» составили протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, житель, товар, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 16:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одесской области задержали торгового представителя, который вместо товаров перевозил мужчин. Среди трех уклонистов был житель Харьковщины, другие из Одесской и Киевской областей.".