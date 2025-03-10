Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹
В Одеській області затримали торгового представника, який замість продуктів перевозив чоловіків. Серед трьох ухилянтів – був житель Харківщини, інші – з Одеської та Київської областей.
Водія мікроавтобуса зупинили на автодорозі «Одеса-Рені», повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначається, що він намагався доставити чоловіків до кордону з Молдовою.
«Зловмисником виявився 54-річний торговий представник. Діючи в змові з онлайн-організаторами, він зустрів своїх «попутників» в одному з населених пунктів Одещини. Користуючись тим, що працює у приватному підприємстві, яке спеціалізується на оптовій торгівлі, він приховав їх у багажному відсіку транспортного засобу серед товару та картонних коробок», – розповіли у ДПСУ.
Прикордонники зазначили, що чоловіки відшукали послуги закордонного трансферу через інтернет. За це кожен з них здійснив переказав на криптогаманець 7 тисяч доларів.
Водія затримали, йому повідомили про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
На «пасажирів» склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, граница, житель, товар, уклонист, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 16:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Одеській області затримали торгового представника, який замість продуктів перевозив чоловіків. Серед трьох ухилянтів – був житель Харківщини.".