Live
  • Пн 10.03.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.73

Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹

Суспільство 16:32   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹 Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали торгового представника, який замість продуктів перевозив чоловіків. Серед трьох ухилянтів  – був житель Харківщини, інші – з Одеської та Київської областей.

Водія мікроавтобуса зупинили на автодорозі «Одеса-Рені», повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначається, що він намагався доставити чоловіків до кордону з Молдовою.

«Зловмисником виявився 54-річний торговий представник. Діючи в змові з онлайн-організаторами, він зустрів своїх «попутників» в одному з населених пунктів Одещини. Користуючись тим, що працює у приватному підприємстві, яке спеціалізується на оптовій торгівлі, він приховав їх у багажному відсіку транспортного засобу серед товару та картонних коробок», – розповіли у ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що чоловіки відшукали послуги закордонного трансферу через інтернет. За це кожен з них здійснив переказав на криптогаманець 7 тисяч доларів.

Водія затримали, йому повідомили про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На «пасажирів» склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Читайте також: У Харкові затримали «рішалу» у сервісному центрі МВС – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Йде бій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
Йде бій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
10.03.2025, 16:45
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
09.03.2025, 18:25
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов
10.03.2025, 12:42
Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹
Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹
10.03.2025, 16:32
Новини Харкова — головне 10.03: успіх ЗСУ, чи відключать опалення, штрафи ТЦК
Новини Харкова — головне 10.03: успіх ЗСУ, чи відключать опалення, штрафи ТЦК
10.03.2025, 16:48

Новини за темою:

18:19
25-річний житель Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч
13:46
На Харківщині «накрили» підпільний цех із алкоголем на 25 млн грн – ДПСУ 📹
18:54
Іноземець і харків’янка взяли з чоловіка $10 тисяч, але до кордону не довезли
17:18
Капітан ДПСУ на Харківщині перейшов на бік РФ: що йому інкримінують
08:21
РФ не залишає спроб прорватися: ДПСУ щодо ситуації на кордоні Харківщини

Ви читали новину: «Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 16:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Одеській області затримали торгового представника, який замість продуктів перевозив чоловіків. Серед трьох ухилянтів  – був житель Харківщини.".