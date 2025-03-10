Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹

В Одеській області затримали торгового представника, який замість продуктів перевозив чоловіків. Серед трьох ухилянтів – був житель Харківщини, інші – з Одеської та Київської областей.

Водія мікроавтобуса зупинили на автодорозі «Одеса-Рені», повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначається, що він намагався доставити чоловіків до кордону з Молдовою.

«Зловмисником виявився 54-річний торговий представник. Діючи в змові з онлайн-організаторами, він зустрів своїх «попутників» в одному з населених пунктів Одещини. Користуючись тим, що працює у приватному підприємстві, яке спеціалізується на оптовій торгівлі, він приховав їх у багажному відсіку транспортного засобу серед товару та картонних коробок», – розповіли у ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що чоловіки відшукали послуги закордонного трансферу через інтернет. За це кожен з них здійснив переказав на криптогаманець 7 тисяч доларів.

Водія затримали, йому повідомили про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На «пасажирів» склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».