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На Харківщині прикордонники взяли у полон окупанта за допомогою дрона 📹

Фронт 14:17   19.10.2026
Вікторія Яковенко
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На Харківщині прикордонники взяли у полон окупанта за допомогою дрона 📹 Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовець РФ здався в полон під контролем дрона з гучномовцем.

Як повідомили у ДПСУ, під час бойової роботи спільний екіпаж «Стрікс» та прикордонної комендатури швидкого реагування виявив малу піхотну групу противника й завдав по ній вогневого ураження.

“Після цього один із російських військовослужбовців ухвалив єдине правильне рішення – припинити опір і здатися в полон, зберігши собі життя. Прикордонний дрон супроводив його до українських позицій. Увесь маршрут залишався під пильним контролем операторів”, – розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, пораненого українського військовослужбовця евакуювали з позиції дроном на Куп’янському напрямку. У 92 ОШБР цю подію назвали історичною. Детальніше про операцію тут.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 14:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовець РФ здався в полон під контролем дрона з гучномовцем.".