На Харківщині прикордонники взяли у полон окупанта за допомогою дрона 📹

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовець РФ здався в полон під контролем дрона з гучномовцем.

Як повідомили у ДПСУ, під час бойової роботи спільний екіпаж «Стрікс» та прикордонної комендатури швидкого реагування виявив малу піхотну групу противника й завдав по ній вогневого ураження.

“Після цього один із російських військовослужбовців ухвалив єдине правильне рішення – припинити опір і здатися в полон, зберігши собі життя. Прикордонний дрон супроводив його до українських позицій. Увесь маршрут залишався під пильним контролем операторів”, – розповіли у ДПСУ.

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Нагадаємо, пораненого українського військовослужбовця евакуювали з позиції дроном на Куп’янському напрямку. У 92 ОШБР цю подію назвали історичною. Детальніше про операцію тут.