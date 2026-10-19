27 ракет та понад 700 БпЛА атакували Харківщину минулого тижня: наслідки

Минулого тижня ворожих ударів зазнали 52 населені пункти області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Шість людей загинули. 141 людина, серед яких 10 дітей, постраждала.

Ще одна людина загинула внаслідок вибуху невідомого пристрою, поранень зазнав підліток, зазначив Синєгубов.

За його даними, ворог випустив на регіон 27 ракет, 18 КАБів, два ФАБи, два РСЗВ, 14 БпЛА типу «Герань-2», чотири «ланцети», 13 «молний», 53 FPV, тип ще 651 БпЛА встановлюють.

Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджені 79 приватних і сім багатоквартирних будинків, електромережі, вісім торговельних павільйонів, дві складські будівлі, два гаражні бокси, дві господарчі споруди, адміністративна будівля, магазин, навчальний заклад, чотири автомобілі, комбайн, причіп.

Значні пошкодження — в Куп’янському районі: 26 приватних будинків, два господарчі споруди, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад, дошкільний заклад, будівля пошти, кав’ярня, електромережі, автомобіль.

У Харкові ворог пошкодив 17 багатоквартирних будинків, електромережі, два цивільні підприємства, готель, офісну будівлю, гуртожиток, три складські приміщення, два магазини, адміністративну будівлю, спорткомплекс, залізничну інфраструктуру, приміщення банку, 53 автомобілі, двічі атакував АЗС.