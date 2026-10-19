27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия

На прошлой неделе вражеским ударам подверглись 52 населенных пункта области, в частности город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Шесть человек погибли. 141 человек, среди которых 10 детей, пострадали.

Еще один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства, ранения получил подросток, отметил Синегубов.

По его данным, враг выпустил на регион 27 ракет, 18 КАБов, два ФАБа, два РСЗО, 14 БпЛА типа «Герань-2», четыре «Ланцета», 13 «Молний», 53 FPV, тип еще 651 БпЛА устанавливают.

Существенно пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 79 частных и семь многоквартирных домов, электросети, восемь торговых павильонов, два складских здания, два гаражных бокса, два хозяйственных постройки, административное здание, магазин, учебное заведение, четыре автомобиля, комбайн, прицеп.

Значительные повреждения — в Купянском районе: 26 частных домов, два хозяйственных сооружения, два административных здания, учебное заведение, дошкольное учреждение, здание почты, кафе, электросети, автомобиль.

В Харькове враг повредил 17 многоквартирных домов, электросети, два гражданских предприятия, гостиницу, офисное здание, общежитие, три складских помещения, два магазина, административное здание, спорткомплекс, железнодорожную инфраструктуру, помещение банка, 53 автомобиля, дважды атаковал АЗС.