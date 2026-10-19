Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия

Общество 13:42   19.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия Фото: Олег Синегубов

На прошлой неделе вражеским ударам подверглись 52 населенных пункта области, в частности город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Шесть человек погибли. 141 человек, среди которых 10 детей, пострадали.

Еще один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства, ранения получил подросток, отметил Синегубов.

По его данным, враг выпустил на регион 27 ракет, 18 КАБов, два ФАБа, два РСЗО, 14 БпЛА типа «Герань-2», четыре «Ланцета», 13 «Молний», 53 FPV, тип еще 651 БпЛА устанавливают.

Существенно пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 79 частных и семь многоквартирных домов, электросети, восемь торговых павильонов, два складских здания, два гаражных бокса, два хозяйственных постройки, административное здание, магазин, учебное заведение, четыре автомобиля, комбайн, прицеп.

Значительные повреждения — в Купянском районе: 26 частных домов, два хозяйственных сооружения, два административных здания, учебное заведение, дошкольное учреждение, здание почты, кафе, электросети, автомобиль.

В Харькове враг повредил 17 многоквартирных домов, электросети, два гражданских предприятия, гостиницу, офисное здание, общежитие, три складских помещения, два магазина, административное здание, спорткомплекс, железнодорожную инфраструктуру, помещение банка, 53 автомобиля, дважды атаковал АЗС.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Взрывы во всех районах, удары по энергетике: Терехов о неделе в Харькове

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 19 октября: атаки за неделю, историческая эвакуация
Новости Харькова — главное 19 октября: атаки за неделю, историческая эвакуация
19.10.2026, 13:20
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
18.10.2026, 23:31
О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)
О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)
19.10.2026, 09:25
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света
19.10.2026, 10:33
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории
19.10.2026, 06:00
27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия
27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия
19.10.2026, 13:42

Новости по теме:

19.10.2026
«Войдет в историю»: раненого воина эвакуировали дроном на Харьковщине (видео)
19.10.2026
В прокуратуре показали последствия «прилетов» в регионе: шестеро пострадавших
19.10.2026
Синегубов: двое детей пострадали из-за обстрелов РФ, били ракетами и БпЛА
19.10.2026
Бои на севере несколько утихли: где пытался прорваться враг, сообщил Генштаб
18.10.2026
Жилье для ВПЛ и подземные школы: Синегубов посетил Змиевскую громаду


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе вражеским ударам подверглись 52 населенных пункта области, в частности город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".