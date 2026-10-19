Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь

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07:18

Россияне выпускали ночью на Украину баллистические и крылатые ракеты, летели также БпЛА

После полуночи над Харьковом начали кружить беспилотники, информировали мониторинговые ТГ-каналы. В 02:55 Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения баллистики.

После чего одна за одной на Киев начала лететь баллистика. А уже под утро, около 04:00 столицу начали атаковать реактивные беспилотники. В 04:17 в сторону Харькова россияне выпустили БпЛА – они летели с севера. В 06:01 на город полетели новые беспилотники. Ближе к 07:00 центральную часть Украины оккупанты атаковали крылатыми ракетами.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.