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Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь

Общество 07:18   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:18

Россияне выпускали ночью на Украину баллистические и крылатые ракеты, летели также БпЛА

После полуночи над Харьковом начали кружить беспилотники, информировали мониторинговые ТГ-каналы. В 02:55 Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения баллистики.

После чего одна за одной на Киев начала лететь баллистика. А уже под утро, около 04:00 столицу начали атаковать реактивные беспилотники. В 04:17 в сторону Харькова россияне выпустили БпЛА – они летели с севера. В 06:01 на город полетели новые беспилотники. Ближе к 07:00 центральную часть Украины оккупанты атаковали крылатыми ракетами.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 07:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".