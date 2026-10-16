РФ обстреливает Харьков утром 16 октября: есть погибшие и раненые

Утром 16 октября россияне атакуют Харьков практически беспрерывно. «Прилеты» фиксируют в разных районах города.

Первый удар зафиксировали около 08:45 в Основянской районе. Информацию о пострадавших и разрушениях не сообщали. После этого мониторинговые ТГ-каналы сообщали о новых реактивных беспилотниках, которые кружили в разных частях города. Периодически были слышны взрывы.

Около 09:50 мэр Игорь Терехов написал о новой серии «прилетов» – в Шевченковском и Индустриальном районах. По предварительной информации начальника ХОВА Олега Синегубова: в Шевченковском – погибли трое людей, еще пять – ранены.

«Также оккупанты ударили дроном по Индустриальному району. На месте есть возгорание. Пока информация о пострадавших не поступала», – добавил Синегубов.