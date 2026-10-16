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РФ обстреливает Харьков утром 16 октября: есть погибшие и раненые

Происшествия 10:00   16.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ обстреливает Харьков утром 16 октября: есть погибшие и раненые Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Утром 16 октября россияне атакуют Харьков практически беспрерывно. «Прилеты» фиксируют в разных районах города.

Первый удар зафиксировали около 08:45 в Основянской районе. Информацию о пострадавших и разрушениях не сообщали. После этого мониторинговые ТГ-каналы сообщали о новых реактивных беспилотниках, которые кружили в разных частях города. Периодически были слышны взрывы.

Около 09:50 мэр Игорь Терехов написал о новой серии «прилетов» – в Шевченковском и Индустриальном районах. По предварительной информации начальника ХОВА Олега Синегубова: в Шевченковском – погибли трое людей, еще пять – ранены.

«Также оккупанты ударили дроном по Индустриальному району. На месте есть возгорание. Пока информация о пострадавших не поступала», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 октября россияне атакуют Харьков практически беспрерывно. «Прилеты» фиксируют в разных районах города.".