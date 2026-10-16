РФ обстрілює Харків вранці 16 жовтня: є загиблі та поранені

Вранці 16 жовтня росіяни атакують Харків практично безперервно. “Прильоти” фіксують у різних районах міста.

Перший удар зафіксували близько 08:45 в Основ’янському районі. Інформацію про постраждалих та руйнування не повідомляли. Після цього моніторингові ТГ-канали попереджали про нові реактивні безпілотники, які кружляли у різних частинах міста. Періодично було чутно вибухи.

Близько 09:50 мер Ігор Терехов написав про нову серію “прильотів” – у Шевченківському та Індустріальному районах. За попередньою інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Шевченківському – загинули троє людей, ще п’ять – поранені.

“Також окупанти вдарили дроном по Індустріальному району. На місці є загоряння. Наразі інформація про постраждалих не надходила“, – додав Синєгубов.