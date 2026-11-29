Мер Харкова Ігор Терехов увечері 29 листопада поінформував про черговий “приліт” у місті. Це вже сьомий російський удар по Харкову за сьогодні.

Доповнено о 16:58. Постраждалих від удару FPV по Салтівці вже троє. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що дрон ударив у дорогу поряд із транспортом.

16:20. “Ворогом завдано удар по Салтівському району – пошкоджено трамвай та муніципальний автобус”, – написав Терехов.

Потім він уточнив: є двоє постраждалих.

Вибух у місті чули близько 16:02. Перед цим моніторингові канали інформували про політ російського FPV-дрона в бік ТЦ “Дафі”.

З початку дня в Харкові нарахували вже шість ворожих ударів. Здебільшого росіяни атакували безпілотниками. “Прильоти” були в трьох районах: Немишлянському, Київському та Шевченківському. Постраждалі є лише в одному випадку – внаслідок удару ракетою “Бандероль” по Немишлянському району.