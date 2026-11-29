Про атаку FPV, яка відбулася ввечері у п’ятницю, 27 листопада, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Тіла загиблих змогли забрати лише наступного дня.

“Окупанти атакували кількома FPV-дронами двох чоловіків, які йшли однією з вулиць селища. Один із загиблих мешкав у Прудянці, другий – у Слатиному. Обом було по 53 роки. Житель Прудянки загинув за день до свого 54-річчя. Лише наступного дня за допомогою місцевих жителів вдалося доправити тіла загиблих до моргу в Дергачах”, – написав Задоренко.

Зазначимо, атаки FPV-дронів на півночі Харківщини частішають з кожним днем. Ворожі безпілотники також знову долітають до Харкова. Здебільшого росіяни полюють на автомобілі. У Харкові удар по авто, через який постраждала людина, був у п’ятницю, 27 листопада. Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після цієї атаки.