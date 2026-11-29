Стрітінг відвідав Харків на цьому тижні. Про його подорож раніше повідомляло британське видання The Guardian, посилаючись на інформацію Міноборони країни.

“Повідомлення з Харкова, Україна. 20 км від російського фронту. Я дізнався про все з перших вуст – від українських генералів, які тримають оборону та повертають під контроль території. Підтримка з боку союзників відіграє найважливішу роль: це не лише практична допомога, а й надія”, – повідомив про свою поїздку міністр у мережі Х.

Message from Kharkiv, Ukraine. 20km від Російська front. I heard firsthand from Ukraine’s frontline generals who are holding the line and retaking territory. Alllied support is making a real difference – немає just practical support, but hope. 🇬🇧🇺🇦 https://t.co/OHbhv7ylRi — Wes Streeting (@wesstreeting) November 28, 2026

Вес Стрітінг зазначив, що в британській підтримці для України важливі не лише фінанси та озброєння, але те, що вона дає Україні надію, розуміння, що країна не самотня у боротьбі з агресором.

Журналісти The Guardian наголошували, що Вес Стрітінг став першим британським міністром оборони, який відвідав прифронтовий Харків. У Міністерстві оборони так коментували візит: “Під час візиту Стрітінг високо оцінив виняткову мужність Збройних сил України та підтвердив готовність Великої Британії продовжувати надавати військову допомогу для зміцнення обороноздатності України — на тлі жорстоких атак Росії на українські міста і критично важливу національну інфраструктуру”.