Патрульні поліцейські в Харкові надали допомогу постраждалим від удару російського дрона. Сама подія була ввечері в п’ятницю, 27 листопада.

“Вечір пʼятниці. Харківські патрульні почули вибух та одразу вирушили на місце. На місці виявили понівечене цивільне авто та пораненого чоловіка із кровотечею. Реакція була миттєвою: ми надали домедичну допомогу, зупинили кровотечу та викликали швидку. Лікарі ушпиталили постраждалого“, – прокоментувала пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

На відео поліціянти заспокоюють потерпілого, запевняючи, що все буде добре, а “швидка” вже в дорозі.

Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, 27 листопада російські військові особливо активно атакували Харків та населені пункти області БпЛА та FPV-дронами – постраждали 13 людей.