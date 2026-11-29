Графіки погодинних відключень на Харківщині діятимуть протягом доби у неділю, 29 листопада, попередили в АТ “Харківобленерго”.

Причина обмежень у подачі електрики – складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання будуть орієнтовно наступними:

1.1 04:00–07:30; 14:30–18:00; 21:30-24:00

1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00

2.1 14:30-18:00

2.2 14:30-18:00

3.1 07:30-11:00; 14:30–16:00; 18:00–21:30

3.2 07:30-11:00; 18:00–21:30

4.1 07:30-11:00; 16:00–21:30

4.2 07:30–11:00; 16:00-21:30

5.1 11:00–14:30; 20:00-24:00

5.2 10:00–14:30; 21:30-24:00

6.1 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00

Список адрес по чергах – тут.

Також графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, за тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відреагували більш ніж на 1,2 тис. випадків застрягання пасажирів у ліфтах. Більшість із них сталася через аварійні відключення електроенергії та нестабільну напругу, зазначили в мерії.