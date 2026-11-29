Як 29 листопада відключатимуть світло на Харківщині – графік
Графіки погодинних відключень на Харківщині діятимуть протягом доби у неділю, 29 листопада, попередили в АТ “Харківобленерго”.
Причина обмежень у подачі електрики – складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання будуть орієнтовно наступними:
1.1 04:00–07:30; 14:30–18:00; 21:30-24:00
1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00
2.1 14:30-18:00
2.2 14:30-18:00
3.1 07:30-11:00; 14:30–16:00; 18:00–21:30
3.2 07:30-11:00; 18:00–21:30
4.1 07:30-11:00; 16:00–21:30
4.2 07:30–11:00; 16:00-21:30
5.1 11:00–14:30; 20:00-24:00
5.2 10:00–14:30; 21:30-24:00
6.1 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00
Список адрес по чергах – тут.
Також графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу.
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Нагадаємо, за тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відреагували більш ніж на 1,2 тис. випадків застрягання пасажирів у ліфтах. Більшість із них сталася через аварійні відключення електроенергії та нестабільну напругу, зазначили в мерії.